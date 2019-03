Humillan Rayos al América 3-1 en su propia cancha

En juego pendiente de la fecha 1, el arquero Marchesín vive una pesadilla y la afición lo tundió como casi nunca ocurre

A Agustín Marchesín le tocó estar en el paredón.

Hace mucho tiempo que el Estadio Azteca no acosaba al portero, quizá desde que llegó al club precedido de su polémica declaración de jamás ser azulcrema. Ahora falló, como casi nunca ocurre, y la gente lo tundió, como casi nunca ocurre.

El día en que en que se ventiló en Argentina su llamado a la Albiceleste, Marche perdió la pelota en el área y su yerro fue determinante en la derrota, 3-1 contra Necaxa.

El América no encontró una salida fácil ante la presión necaxista. Guido Rodríguez tenía siempre a un rival encima, así que el equipo jugó como por sistema con el guardameta.

Una y otra vez Marche mandó despejes largos, más bien pases gracias a su excelsa técnica. Falló en una, al 65′, Rodrigo Contreras bloqueó el despeje y la pelota le quedó servida a Brian Fernández, pan comido para quien en su vida ha superado episodios más complicados como el driblar la adicción a las drogas.

El portero del América, héroe habitual, fue abucheado por medio estadio en sus dos siguientes intervenciones; demasiado sonoro como para tratarse sólo de necaxistas.

Hace ya varios partidos que el guardameta había coqueteado con el error ante la presión. Alguna vez iba a fallar ante tanto juego de pies. Sólo La Monumental le dedicó un “olé, olé, olé, olé, Marche Marche”.

Un partido que pintaba para un desenlace distinto por el gol de Henry Martín al 5′, la dinámica de Sebastián Córdova, la terrible discusión entre los necaxistas Rodrigo Contreras y Fernando González tras finalizar el primer tiempo.

Esta vez Memo Vázquez ya no sucumbió ante Miguel Herrera. Apenas al 53′ Cristian Calderón marcó el empate. El resto es historia.

La mala noticia para el América es que salió de zona de clasificación, superado precisamente por el Necaxa.

Las buenas noticias fueron los regresos de Matheus Uribe y Jérémy Ménez , el primero no jugaba desde la Final de ida y el segundo estuvo ocho meses alejado de las canchas.

Hugo González tuvo una noche de ensueño, con grandes atajadas a disparos de Nicolás Castillo, Sebas Córdova y Jérémy Ménez.

El ex portero americanista fue en gran medida responsable de los “oles” en contra de las Águilas al final del partido.

Agustín tuvo la redención al alcance. Último minuto: tiro de esquina. Arriesgó todo al intentar un cabezazo pero dejó descubierto su marco. El contragolpe del Necaxa culminó con el doblete de Calderón, en una noche que jamás olvidará; Marche tampoco.