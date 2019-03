Entrega gobernadora rehabilitación carretera

La mandataria Claudia Pavlovich dijo que a la fecha el 70 por ciento de los caminos y carreteras se han transformado en lo que va de su administración

Un 70 por ciento de los caminos y carreteras de Sonora se han rehabilitado, modernizado y transformado, luego de la fuerte inversión aplicada en los últimos tres años, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al inaugurar las obras de reconstrucción de la carretera Huatabampo-Etchoropo.

En gira de trabajo por el sur del estado, donde fue recibida por habitantes de esta zona, la gobernadora también entregó la pavimentación y rehabilitación de vialidades urbanas en Huatabampo y Navojoa, y se refirió al fuerte impulso que se ha dado a la modernización de la red de carreteras y caminos de Sonora, donde se han invertido más de 3 mil 600 millones de pesos.

“Ya podemos decir que llevamos más del 70 por ciento rehabilitado, pero bien rehabilitado, un buen trabajo, algo que perdure, yo les dije mucho que quería trabajo de calidad, que no quería que a los seis meses ya estuvieran otra vez hechas pedazos las carreteras; ya llevamos más de dos años con carreteras que fueron rehabilitadas y están en buen estado”, enfatizó.

Con la entrega de esta obra no sólo se refuerza la seguridad de las familias que transitan por la zona, agregó la titular del Ejecutivo Estatal, sino que también se disminuye el tiempo de traslado entre ambas comunidades, agilizando así la movilidad de productos locales y potenciando el desarrollo económico de la región.

La gobernadora Pavlovich detalló que para la carretera Huatabampo-Etchoropo, que era una petición muy sentida por los pobladores desde hace varios años, se reconstruyeron casi 10 kilómetros, con una inversión total de 24 millones 542 mil 404.10 pesos de los Gobiernos Estatal y Federal.

La mandataria estatal entregó también en Huatabampo, la obra de pavimentación de las calles Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, en la comunidad de El Júpare, donde invirtieron 6.88 millones de pesos, e inauguró el reservorio que abastecerá de agua potable a 15 comunidades de la región.

En Navojoa, la titular del Ejecutivo Estatal mejoró sustancialmente la calidad de vida de las familias de la colonia Las Brisas, al entregar las obras de pavimentación y rehabilitación de 28 calles del sector, así como un bulevar y una calle adicional, con inversión de 24.6 millones de pesos.

“He trabajado mucho por Sonora y sí aquí en Navojoa, porque me di cuenta que había muchas necesidades, hemos invertido más de 500 millones de pesos, empezando por el famoso Periférico tan anhelado y la rehabilitación total del hospital, y muchas otras cosas, que se han hecho a favor de ustedes y lo he hecho con mucho gusto porque se lo merecen”, manifestó.

Ricardo Martínez Terrazas, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), subrayó que gracias al programa Rescate Carretero, impulsado por la gobernadora Pavlovich, se rehabilitó el 70 por ciento de las carreteras, además, Huatabampo se ha beneficiado con una gran inversión en la reparación de sus avenidas.

En la rehabilitación de las calles en Huatabampo y Navojoa realizaron trabajos de líneas de agua potable, drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, colocación de losa de concreto hidráulico, guarniciones, y señalización vertical y horizontal.

Ramón Antonio Díaz Nieblas, alcalde de Huatabampo, resaltó el compromiso de la gobernadora Pavlovich con su municipio, al hacer obras que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes, como lo es la reconstrucción de carreteras, la rehabilitación de las vialidades y entrega de obras para la distribución del agua.

“Quiero resaltar gobernadora, que nunca un Gobierno del Estado anterior le había entrado con tanta determinación, vemos que las carreteras de todo el municipio de Huatabampo están rehabilitadas, se ha hecho el trabajo para que vivamos mejor”, enfatizó.

Por su parte, María del Rosario Quintero Borbón, alcaldesa de Navojoa, reconoció el apoyo de la gobernadora Pavlovich para rehabilitar las calles de la colonia La Brisa, que tienen alrededor de 40 años y nunca habían tenido una mejora similar.