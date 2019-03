Desnudan y amarran a presuntos asaltantes

Hartos de la inseguridad, vecinos de la colonia El Faro, ubicada en el puerto de Veracruz, atraparon a dos presuntos asaltantes, a quienes desnudaron y ataron uno sobre otro para evitar que escaparan mientras llegaban las autoridades.

“Cuando me desperté estaban los dos amarrados ahí, hace rato me salieron lágrimas de los ojos, tengo nietos, los educa uno, pero no sabe qué van a hacer los hijos. Que le pusieron un cuchillo a un taxista, eso es lo que yo escuché, el muchacho dice que no hizo nada”, comentó Elvia Canela, habitante de la zona.

Era muy temprano cuando un taxista denunció que había sido víctima de un robo, algunos compañeros del volante se dieron a la tarea de hallar a los responsables, lo que los llevó hasta dicha colonia, en donde vecinos se unieron a la movilización para atraparlos.

Personal de la Policía Estatal llegó al lugar y fueron quienes les permitieron a los señalados como presuntos responsables del robo vestirse de nuevo.

“Nosotros logramos escapar un poco, teníamos miedo, pues de ya no contarla. Un muchacho salió a hacer una graciosada y nos embarcó a todos, pues según por robar a un taxista con un puñal, pero pues lo hizo solo y ahorita estamos pagando, ahora sí como decía mi madre, por pendejo”, señaló uno de los presuntos asaltantes.

Temerosos accedieron subir a la patrulla en donde se sintieron resguardados de la turba, hasta que se los llevaron detenidos.