Aunque les ofrezcan dinero o despensas no apoyen a huachicoleros, insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a la población para que no apoyen a huachicoleros o a grupos de la delincuencia.

“Hacer un llamado a todos los mexicanos, a lo que viven en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias, que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero”, exhortó el mandatario.

López Obrador dijo en conferencia de prensa matutina que si los pobladores necesitan apoyo económico, acudan al gobierno para que se les entregue un programa social porque “no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno”.

Aunque hay poblaciones que ya no cooperan a actividades ilícitas, López Obrador reconoció que todavía hay algunas que protegen a huachicoleros, como en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

“Ayer todavía en un operativo con la coordinación del gobierno federal y la Fiscalía (General de la República) se llevó a cabo un cateo todo de conformidad con los procedimientos legales y hubo resistencia de algunos pobladores para que no pudieran detener a los integrantes de una banda”, mencionó sobre Guanajuato.

Sobre el operativo informó que se decomisaron armas y vehículos y no hubo detenidos.

