“Vivimos peor que Venezuela”; conflicto en Nicaragua

En 2016, Edipcia Dubón era diputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua cuando escuchó un comunicado de la Corte Suprema: tenía que dejar su cargo en ese momento. Nadie le explicó por qué tenía que irse, pero los jueces de su país estaban ligados al gobierno del actual presidente, Daniel Ortega.

Desde entonces, la situación en su país ha empeorado, la represión, abusos y arrestos de opositores son cada vez más agudos.

De hecho, para ella Nicaragua vive una crisis peor que en el país chavista.

“Hay más muertos que en Venezuela y hay más presos políticos. Daniel Ortega ha utilizado el aparato del Estado para permanecer en el poder”, declaró a Excélsior vía telefónica desde el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donde participó en el Primer Oslo Freedom Forum para América Latina.

En abril de 2018, Ortega aprobó una reforma al sistema de seguridad social que incrementó la cuota patronal y creó una nueva cotización para los jubilados.

De inmediato, ciudadanos inconformes salieron a las calles en una serie de protestas que fueron severamente reprimidas por la administración del país centroamericano. Y que, actualmente, el saldo reconocido es de 320 fallecidos y más de 770 detenidos, de acuerdo con organismos de la sociedad civil de esa nación.

“Esto que está sucediendo en Nicaragua se agravó desde abril del año pasado, pero venía de un proceso de desmantelamiento de forma paulatina, que demolió el Estado de derecho en el país”, afirmó Dubón.

Para la exlegisladora, esto fue construyéndose vía fraudes electorales, desmantelamiento del sistema de partidos y sociedad civil.

“Todo fue construido de manera deliberada desde antes, apalancado con petroleras venezolanas que le permitían al régimen un presupuesto paralelo”, insistió.

Contra los medios

El 22 de diciembre de 2018, este diario publicó la situación de la libertad de expresión en el país sandinista.

De acuerdo con cifras de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua ocurrieron 420 violaciones contra la libertad de prensa desde que comenzaron las protestas en abril hasta el final del año pasado.

“La represión se ha concentrado en hostigamientos a la prensa”, insistió.

Tan es así, que desde el año pasado han ocurrido allanamientos y acoso contra instalaciones y medios de comunicación.

Más de 60 periodistas se han ido al exilio y más de 52 mil nicaragüenses han dejado el país para proteger su integridad y salvaguardar su vida, afirmó Dubón.

“El drama es permanente: tiene expresiones de represión, de secuestrar la libertad”, declaró.

La semana pasada, el Ejecutivo local ordenó la liberación de diez presos políticos. No obstante, el proceso de negociación está enfrascado en la definición de las reglas para alcanzar algún acuerdo.

Entonces el diálogo no funciona porque él no tiene voluntad. Mientras en Nicaragua no cese la violencia y no haya una posibilidad de discutir una reforma que posibilite elecciones libres y transparentes no va a terminar el conflicto, afirmó la militante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Sobre Venezuela, la opositora lamentó la situación en el país vecino.

“Nosotros vemos que lo que está pasando en Nicaragua es más grave, porque somos una población más pequeña. En menos tiempo se ha asesinado a más personas de las que se ha asesinado en Venezuela y tenemos más presos políticos y esos hechos son concretos y reales”, condenó.

Víctima directa

Para Dubón, su historia de vida es una prueba de las acciones de Ortega.

“En 2016, Ortega removió a 26 parlamentarios. No fuimos sujetos de ningún proceso legal, no se nos retiró el fuero ni fuimos notificados de la investigación. La presidenta de la Asamblea leyó una comunicación en la que decía que habíamos perdido nuestra asignación como diputados”, dijo.

Esto, agregó, es sólo una muestra de la estrategia del gobierno en la que desarrolló un esquema para aniquilar, paulatinamente, la democracia del país.

Perfil

Edipcia Dubón es miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que gobernó hasta 2006 en Nicaragua.

Ha trabajado por los derechos de grupos como las mujeres y los jóvenes.

Ocupó un escaño en la Asamblea Nacional de 2012 a julio del 2016, cuando fue removida de su cargo por un fallo gubernamental.

Impulsó la relación de su país con la OEA.

Dubón es miembro del comité ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventudlac), Vicepresidente de la Red de Mujeres por la Democracia WDN para América Latina, de acuerdo con la Fundación Cd.

Además, Dubón participa en la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia Redlad y miembro de la Red Iberoamérica Líder.