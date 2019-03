Saca la casta “Gober” y hace gestión

Falla a chairos estrategia de abucheo

Da una buena nueva Alfonso Durazo

“Cae parado” el delegado de Profepa

Saca la casta “Gober” y hace gestión…Y contrario a los “amarra navajas” y hasta orquestadores de abucheadas, la que quedó en claro es la buena relación que hay entre la gobernadora, Claudia Pavlovich y el “Presi” de la República, Andrés Manuel López Obrador, como se demostrara en la gira que hiciera desde el pasado sábado hasta ayer domingo, que es cuando partió de Hermosillo. ¡Zaz!

Porque por encima de los que quisieron engrillar la venida de López Obrador, éste en contraparte al hacer uso de la palabra en el acto que presidiera en el estacionamiento del Gimnasio de la Unison, de entrada reconoció la actitud conciliadora y de respeto mostrada por Claudia, de ahí que le refrendara su apoyo, al apuntillar que las campañas ya quedaron atrás y que la cuarta transformación también es reconciliación.

Tan es así que manifestara que ya pasó la actividad proselitista y que una cosa son los Partidos políticos y otra el Gobierno, de ahí que propusiera que a los que les gustan los institutos políticos, “pos” que mejor todos juntos militen en el mejor Partido que es México, destacando que aunque le lleve tiempo, pero que cumplirá todas sus promesas en beneficio de quienes esperan un cambio. De ese pelo.

Eso luego de que Pavlovich Arellano no se amilanara y le diera la bienvenida expresándole que aquí se le quiere y respeta, pero que también le encargaba lo del descuento a las tarifas eléctricas de la CFE, derivado de que los sonorenses ya no puede pagar más, al por estos lares no ser un lujo, sino una necesidad, el subsidio que se otorga cada verano para hacerle frente a los infernales calorones. ¡Ups!

Pero por si quedaran dudas sobre la buena vibra entre ambos, ahí tienen que no solamente la mencionara varias veces, sino que además hasta le levantó la mano en señal de aprobación a su gestión, de ahí el porque a Sonora le fuera bien con los anuncios que viniera a reiterar, como ese de que no subirá “la luz”, o el de que para mayo quedará terminada la carretera Cuatro Carriles estación Don- Nogales. ¡Órale!

Y por le estilo el Mandatario de la Nación recalcó que bajarán los precios de combustibles en la frontera y respaldarán a los productores, entre otras de las promesas que le recordarán, por aún estar pendientes de aterrizarlas, de lo que fueron testigos su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; la titular de Economía, Graciela Márquez; y Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, que lo acompañaron en el templete.

Así estuvo esa visitada del Ejecutivo Federal, que por momentos se viera alterada por los diferentes grupos que hicieran presencia para manifestarle sus diferentes exigencias, a fin de que les cumpla lo prometido, ante lo que aclarara que apenas llevas tres meses en el Poder presidencial, lo que deja entrever que ya lo ven como “San AMLO”, porque todo quieren que les resuelva como de rayo o milagro.

Casi por nada es que una vez más dijera que no le va a fallar ni a traicionar al pueblo, aunque en lo que toca al Estado, le remarcaron las demandas más urgentes, las cuales todavía ayer en la mañana se las refrescara Pavlovich al acudir a despedirlo, antes de que a las 9:15 horas saliera del hotel Royal Palace para dirigirse al aeropuerto y de ahí volar a La Paz y culminar su recorrido en Los Cabos. De ese vuelo.

Falla a chairos estrategia de abucheo…Cuentan que al que ahorita no lo calienta ni el sol de más de 30 grados que se ha registrado, es al llamado superdelegado de Bienestar Social, Jorge Taddei, por como no les funcionara la política “de choque” que habían “armado” alrededor de la visita que hiciera el “Preciso” o Andrés Manuel López Obrador, al “salirles el chirrión por el palito”. ¡Pácatelas!

Al manejarse que a Taddei Bringas y sus alborotapueblos “se les cebó” la estrategia que habían venido poniendo en práctica en otros Estados, como es la de instruir a los chairos o sus seguidores para que se pongan a pitorrear a los gobernadores anfitriones, y así López Obrador haga las veces de redentor y salvador, cuando aquello pasa a convertirse en un mitin corriente, cosa que aquí no sucedió. ¡Vóitelas!

Es por lo que suponen que Jorge ahorita debe andar con la cola entre las patas, porque aunque el evento salió decoroso, por la cantidad de personas que fueran “convocadas”, pero según esto no se cumplió la misión encomendada, como era la de evidenciar a las autoridades locales, a lo que se le suma que los asistentes empezaran a irse del evento cuando todavía hablaba el mismísimo Andrés Manuel. ¡Glúp!

Ya que así como lo está leyendo, pero resulta que el tabasqueño no llevaba ni medio discurso, cuando ya se les estaba yendo la gente, y para prueba está un video en el que se ve que hasta uno de chaleco de esos en los que se lee: “Servidores de la Nación”, también “agarró camino” para desaparecerse del lugar, lo que hizo constar que ni eso tenían controlado o mejor dicho ni a los suyos metieron al aro. ¡Ñácas!

Ante lo que concluyen que a partir de lo que se vio, como por ejemplo esa desbandada antes de tiempo, es por lo que todo hace presumir que Taddei no quedó bien con nadie, en lo que consideran que era algo de esperarse, después de que aflorara que hasta unos audios les filtraran, en los que se exhibe la intentona de hacer la misma táctica del abucheo que ya habían hecho en otras Entidades, pero que esta vez les falló.

Toda vez que al final simplemente no pudieron exacerbar a la raza con los anuncios populistas del AMLO, como tampoco les “encendieron” los ánimos contra la “Gober”, Claudia Pavlovich, a pesar de que dicen que es el encargo que hacen en cada plaza, pero lo que es por estos lares, ni siquiera consiguieron que se quedaran a escuchar al hoy “Pejepresidente”. Así la descobijada.

Da una buena nueva Alfonso Durazo…El que vaya que está demostrando ser profeta en su tierra, es el bavispeño y hoy secretario de Seguridad en el País, Alfonso Durazo Montaño, por la buena que viniera a dar el fin de semana, al acompañar al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que ya ingresaron a Obregón en la lista de las 21 regiones especiales en las que aplicarán una estrategia federal.

Pues de acuerdo a lo adelantado por Francisco Alfonso, presuntamente no sólo estarían contemplando ingresar a esa insegura localidad cajemense, sino también a Empalme y Guaymas, por ser municipalidades en las que igualmente ha “estado haciendo aire”, en cuanto al repunte de la violencia se refiere, que generalmente tiene que ver con la operación del crimen organizado. De ese tamaño.

Lo anterior a partir del plan que se traen Durazo y sus operadores, basado en que una vez que ya cuenten con la Guardia Nacional, podrán incrementar la capacidad policial actual para apoyar a otra latitudes, que por su alto índice delictivo también tienen la urgencia de que se les auxilie con fuerzas federales extras para hacerle frente al hampa en todas sus manifestaciones, a fin de tener un mayor posibilidad de éxito.

Y para muestra de que ya se está viendo la mano del originario de Bavíspe en ese ámbito, ahí tienen que por otro lado destapara que las casetas de cobro de la carretera de Cuatro Carriles ya no están tomadas, después de que fueran liberadas, luego de fungir como mediador con los diferentes grupúsculos que por meses las tuvieron cerradas por varias demandas que enarbolaban o que más bien inventaban. ¡Palos!

“Cae parado” el delegado de Profepa…Quien sí que salió ganando es el hoy ex Tesorero del Ayuntamiento de Guaymas, Santiago Luna García, por como a unas horas de que renunciara a ese cargo, “cayera parado” al ser nombrado como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con lo que estará “reverdeciendo” como funcionario. A ese grado.

Si se parte de que Santiago había traído la luna volteada”, a partir de la designación de la que fuera objeto en la tesorería de la administración encabezada por la alcaldesa morenista, Sara Valle Dessens, en la que estuviera desde el 16 de septiembre de 2018, eso al unirlo un parentesco político con ella, al ser su cuñado, que es algo que no le perdonaran sus contrarios, al margen de la capacidad que ha demostrado.

Luego entonces en tanto que Luna García con ese nombramiento está ampliando su trayectoria en el servicio público, lo que es su lugar pasó a ser ocupado por Célida Botello Navarro, quien ya se venía desempeñado como Subtesorera en ese trienio municipal de Valle Dessens, pero sin que tampoco se salvara de que le pusieran peros los regidores, al salirle con que no contaba con el requisito de residencia.

De tal forma que en esos términos estará el nuevo reto para el que también fuera el coordinador de la campaña triunfadora de Sara, que de alguna manera será menos turbulento y político, ya que no tendrán nada que ver con las grillas, sino que ahora estará enfocado en lo relacionado con proteger la cuestión ambiental, que también tiene sus bemoles, pero no a ese grado de constantes “golpetellos” polacos.

