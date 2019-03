Se suicida vocalista de The Prodigy

La banda británica expresó en un comunicado su profundo shock y tristeza por el fallecimiento de Flint, al que calificó como un pionero, innovador y leyenda

El cantante del grupo británico The Prodigy, Keith Flint, falleció este lunes a los 49 años, según informó la Policía de Essex (este de Inglaterra).

Las autoridades fueron alertadas la mañana de ayer, y cuando llegaron a la vivienda del cantante, ubicada en la ciudad de Dunmow, encontraron a Flint muerto.

Liam Howlett, miembro de la banda, confirmó que Keith Flint se suicidó.

“Estoy conmocionado… enojado, confuso y con el corazón roto”, escribió el compositor de The Prodigy.

Antes, en un comunicado, la banda expresó en un comunicado su profundo shock y tristeza por el fallecimiento de Flint, al que calificó como un pionero, innovador y leyenda.

“Le echaremos siempre de menos”, agregaron los otros dos integrantes de la formación, Liam Howlett (compositor y teclados) y Maxim (vocalista).

El vocalista de aspecto punk acababa de regresar al Reino Unido de una gira por Australia, y en mayo tenía previsto un tour por Estados Unidos.

Flint nació en Essex en 1969, y se unió en 1990 a The Prodigy, creado por Liam Howlett, como bailarín durante seis años.

En 1996 hizo su primera aparición como vocalista, con “Firestarter”, a la que siguieron luego temas como “Breathe”, “Serial Thrilla” o “Fuel My Fire”.

The Prodigy sacó en 2018 su séptimo álbum, “No Tourists” y es conocido por su fusión de tecno con breakbeat y house.

Muchos han sido los famosos que ya han manifestado a través de las redes sociales su pesar por la muerte del artista, entre ellas, la actriz Amanda Abbington, la presentadora Jo Whiley, el cantante de The Chemical Brothers, Ed Simonsm, y la cantante Beverley Knight.