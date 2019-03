Muere a los 49 años Keith Flint, frontman de The Prodigy

La mañana de este lunes Keith Flint, de 49 años de edad, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en Essex, Inglaterra.

The Prodigy confirmó el suceso y calificó a su compañero como un innovador, un pionero y una leyenda, a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales.

La banda, que iniciaría en abril un gira internacional para promover su séptimo disco No Tourists, se dijo francamente en shock y solicitó privacidad para este duro momento por el que atraviesan.

La policía de Essex, en el sureste de Inglaterra, aseguró que la muerte “no es sospechosa”, asimismo indicó que acudió al domicilio tras recibir una llamada telefónica. “Acudimos y, desafortunadamente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar”, aseguró en un comunicado.

Musculoso, tatuado y con una cresta ultrarubia, Flint contribuyó en hacer de The Prodigy uno de los grupos más influyentes de la escena underground a mediados de la década de los noventa. Entre los grandes éxitos destacan Firestarter y Smack My Bitch Up.

Su muerte provocó una oleada de reacciones entre artistas británicos como The Chemical Brothers. “Triste de conocer la noticia relativa a Keith Flint. Siempre fue muy divertido y muy simpático con Tom (Rowlands) y conmigo cuando empezamos a hacer espectáculos juntos”, escribió Ed Simons.

La última vez que The Prodigy se presentó en México cimbró al Plaza Condesa y al día siguiente, el 24 de abril, hizo lo propio en el Vive Latino 2016.

