Fallece Luke Perry

El actor, quien tenía 52 años, saltó a la fama como el chico rico y rebelde Dylan McKay en la serie Beverly Hills, 90210

Luke Perry, quien saltó a la fama como el chico rico y rebelde Dylan McKay en la serie “Beverly Hills, 90210”, murió este lunes, tras sufrir un derrame cerebral masivo, dijo su publicista.

Perry, quien tenía 52 años, falleció rodeado de familiares y amigos, dijo el publicista Arnold Robinson.

El actor estuvo hospitalizado desde el miércoles, luego de que sufrió un derrame cerebral.

“La familia aprecia el apoyo y oraciones que les han sido extendidas para Luke desde todas partes del mundo, y respetuosamente solicitan privacidad en este momento de gran dolor”, dijo Robinson en un comunicado.

Junto a la cama de Perry se encontraban sus hijos Jake y Sophie, su prometida, Wendy Madison Bauer, y su ex esposa, Minnie Sharp.

Durante tres temporadas Perry interpretó a Fred Andrews, el padre del personaje principal de Archie Andrews, en la serie “Riverdale”, de The CW, una versión oscura del libro de historietas “Archie”, y tenía previsto volver para una cuarta temporada.

Nacido y criado en el pueblo rural de Fredericktown, Ohio, Perry adquirió instantáneamente estatus de galán de Hollywood en la exitosa serie juvenil “Beverly Hills, 90210”, que se transmitió de 1990 al 2000.

Gracias a su personaje, que luchaba contra el alcoholismo y era marginado de su familia, protagonizó una portada de la revista People, que lo nombró el rompecorazones más grande de la televisión, un título que explica los disturbios que provocó en algunas de sus apariciones públicas.

Cuando visitó un centro comercial en Seattle para firmar autógrafos, en 1991, tuvo que ser trasladado en un cesto de una lavandería después de que una multitud de jóvenes se abalanzara hacia él.

También ese mismo año, 21 personas resultaron heridas, cuando más de 8 mil 000 fanáticos se subieron a un escenario para verlo de cerca en el sur de la Florida.

“No sé por qué sucedió. Ni siquiera canto”, bromeó entonces Perry en declaraciones al diario The Washington Post.

En una entrevista en el 2006, contó que una foto de Paul Newman, que su madre conservaba en su espejo, lo inspiró para ser actor.