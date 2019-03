Demuestra Gobernadora Claudia Pavlovich sus “tablas” políticas en el acto de López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cedió ante la insistencia de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de mantener el subsidio de las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como ha sido en los últimos sexenios. “Si así era antes, pues así va ser”, respondió el Primer Mandatario en el acto de su primera visita a Sonora el pasado sábado ante cientos de personas reunidas en el estacionamiento del Gimnasio de la Universidad de Sonora.

En un día caloroso, en donde los asistentes sudaron la “gota gorda”, algunas personas de la tercera edad fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja al subírsela la presión y estar a punto de la deshidratación por tantas horas expuestas directamente a los rayos del sol, ya que el presidente llegó casi dos horas tarde a la cita, pero la gente aguantó, porque querían ver a su líder López Obrador el hombre “de la esperanza de México”. Así lo llaman los morenistas del país.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se mostró como una buena anfitriona, recogió al Presidente en el aeropuerto y estuvo presente en el acto popular al aire libre, en donde por más que un grupo de presuntos morenistas quisieron opacar la presencia de la mandataria sonorenses, ella mostró sus “tablas” políticas para salir adelante, sin necesidad de que López Obrador “saliera a su rescate” como ha sucedido en otras estados en donde no gobierna Morena.

Apenas horas antes del mismo sábado le había sucedido a Javier Corral, Gobernador del Estado de Chihuahua, que fue abucheado por grupos de personas en su mismo estado. No se sabe si estos supuestos morenistas son parte de la misma gira de López Obrador, unos dicen que sí, yo solo les digo que en política todo puede suceder…Lo del subsidio a las tarifas eléctricas era un hecho que se hiciera público en el mitin, como lo de la carretera de “Cuatro Carriles”, que ese no es un asunto del Presidente, porque existe un fondo carretero en donde los recursos ya están listos.

De hecho, no hubo novedades en la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora, más de lo mismo. Pero sí hay que destacar la participación de la Gobernadora Pavlovich Arellano, quien, aunque la maestra de ceremonia no la mencionó como parte del presídium, ella salió adelante e hizo que el mandatario se comprometiera públicamente en el mitin popular organizado por los grupos del secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y Jacobo Mendoza Ruiz, dirigente de Morena en Sonora. Ok, todo por el bien de Sonora.

Impiden crecimiento de 4%, malas decisiones de AMLO: IP

Las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el entorno externo han perjudicado la perspectiva de calificación para México, aunado al ajuste del pronóstico del Banco de México, generará muy pocas posibilidades de crecer al 4 por ciento como se planteó para esta administración, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

En su análisis ejecutivo, el Ceesp resaltó que la calificadora Moody’s redujo su estimación del Producto Interno Bruto (PIB) del país para 2019 de 2.2 a 1.7 por ciento, a esto se suma el ajuste del Banco de México, que anticipa que durante este año el crecimiento de la economía estará entre 1.1 y 2.1 por ciento y para 2020 se hizo un ajuste a la baja.

“Con estos escenarios es prácticamente imposible cumplir con el objetivo de las nuevas autoridades de lograr una tasa de crecimiento promedio para el país de 4 por ciento en el sexenio”, afirmó el organismo de estudios perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Expuso que de cumplirse los escenarios más optimistas del Banco de México de un crecimiento de 2.1 por ciento para 2019 y 2.7 por ciento para 2020, el crecimiento promedio de los cuatro años restantes tendría que ser de 4.8 por ciento, “lo que simplemente es imposible, en un entorno externo e interno como el que está pasando nuestro país”.

El Ceesp indicó que es necesario tomar en cuenta que toda esa incertidumbre y costos que se han ido acumulando por las decisiones del nuevo gobierno han afectado la perspectiva futura de la calificación soberana de México, y además, han contribuido de manera importante en el aumento de la cautela de la inversión.

Señaló que la cancelación del nuevo aeropuerto, la ausencia de un análisis del Tren Maya; la política energética de Pemex; la cancelación de las subastas eléctricas; la revisión de concesiones mineras; el desabasto de combustible y el bloqueo de vías férreas, afectaron la actividad productiva del país, reflejándose en un menor ritmo de crecimiento.

Raúl Ramírez, nuevo delegado federal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Sonora

Raúl Ramírez Ramírez, ex presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la entidad, fue nombrado el pasado fin de semana al cargo de delegado federal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Sonora, cuya oficina central se encuentra en la ciudad de Nogales. Enhorabuena y que le vaya muy bien.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

