El alcohol puede ser beneficioso, pero depende de la edad a la que se tome

Los científicos del Boston Medical Center (EE.UU.) han demostrado que los estudios sobre los efectos del consumo de alcohol en la salud pueden subestimar sus riesgos, en particular para las personas más jóvenes.

Según una nueva investigación publicada en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs, a pesar de que los estudios de cohortes a veces muestran que el consumo moderado de alcohol puede ser beneficioso, tienden a inscribir como participantes a personas de 50 años o más. No obstante, estudiando a las personas de esta edad los investigadores no tenían en cuenta a todas las personas que murieron antes de los 50 años debido al consumo de alcohol.

“Las personas que a los 50 años son bebedores consolidados son ‘supervivientes’ del consumo de alcohol que [inicialmente]podrían haber tenido un mejor salud o patrones de consumo más seguros en comparación con todas las personas que empezaron a beber”, explican los escriben los autores del estudios, dirigido por Timothy Naimi.

Para obtener datos para su investigación actual, Naimi y sus colegas utilizaron las estadísticas del Gobierno de EE.UU. sobre las causas de muertes y los beneficios de salud en el periodo de 2006 a 2010 en el país, extraídas del ‘software’ ‘Impacto de las enfermedades relacionadas con el alcohol’ de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Los científicos encontraron que aproximadamente el 35,8% del total de las muertes causadas por el alcohol ocurrió en personas de 20 a 49 años, mientras que los casos en que se determinó que las muertes prevenidas por el consumo de alcohol representaron solo el 4,5% del grupo de edad más joven.

El grupo de personas de 65 años o más, por su parte, mostró un resultado de un 35% de mortalidad causada por el consumo de alcohol, pero también mostró un 80% de casos en que el consumo de alcohol estaba había prevenido la muerte.

Fuente: actualidad.rt.