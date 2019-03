19 años después descubrió que se casó con un trans

En los últimos días ha vuelto a viralizarse la historia de Jan, un belga de 64 años, que se casó con Mónica, una mujer indonesia que trabajaba en su casa como interna, en 1993.

Lo sorprendente del caso es que Jan, descubrió 19 años después, que su esposa había sido un hombre años antes tras someterse a una operación de cambio de sexo.

Fue tal el ‘shock’ que le provocó el conocer la verdad que el hombre tuvo que ser internado en un psiquiátrico para poder de superar el trauma.

Historia

Tras llevar unos meses de noviazgo, el belga le propuso matrimonio a la mujer y se casaron en la ciudad de Amberes para poderle tramitar la ciudadanía europea a ella y vivir juntos en su país.

“Yo la traje a Bélgica y eso no fue fácil. Los tribunales belgas tenían serias dudas sobre la autenticidad de su nacimiento y sus documentos de identidad”.

“Siempre creí que ella era una mujer atractiva, toda una dama y no tenía rasgos masculinos”, explicó Jan al diario Nieuwsblad. La paternidad no fue un problema porque ambos ‘acordaron’ no tener hijos. Él ya tenía dos de su matrimonio anterior y ella se declaró conforme con no tener más.

Al leer unas conversaciones de su pareja en la computadora, el sujeto decidió encararla y Mónica terminó confesando que nació siendo niño, por lo que se había practicado una operación de cambio de sexo.

TIPS

El hombre, originario de Bélgica, conoció a Mónica, de Indonesia, en el año 1993

Apenas supo todo esto, Jan comenzó los trámites para anular su matrimonio

Fuente: elsiglo