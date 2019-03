Muestra Adria Arjona el poder latino en Estados Unidos

La actriz, hija del cantante Ricardo Arjona, destacó que las latinas son mujeres inteligentes, sexys, cómicas, extrovertidas y penosas, por lo que se debe acabar con estereotipos

Con su carrera, Adria Arjona quiere ser parte del cambio y demostrar en Hollywood que las latinas pueden y deben ser retratadas lejos de los estereotipos.

En Pacific Rim Uprising dio vida a una ingeniera de robots colosales; en Emerald City, reimaginación de El Mago de Oz, encarnó a Dorothy, y en Triple Frontier, nuevo blockbuster de Netflix, a una mujer que conjura contra el capo más peligroso del continente.

“Me gusta interpretar mujeres independientes y fuertes porque creo que es lo que la nueva generación de latinas debe ver en las pantallas. No estoy diciendo que eso es lo que soy, pero es lo que trato de enseñar. Se puede y se debe mostrar.

“Una mujer latina es sexy, pero también muchas cosas: inteligente, cómica, penosa, extrovertida. El estigma de Hollywood es que las latinas somos las señoras de servicio o las mamacitas. Somos mucho más que eso”, dice Adria, en entrevista desde Nueva York.

La puertorriqueña-guatemalteca, de 26 años, es hija de la estrella musical chapina Ricardo Arjona, apellido que, dijo, no le ha ayudado nada para sobresalir en el séptimo arte.

“Mi apellido tiene un peso por algo en lo que yo no tuve nada que ver; eso fue gracias a la voz, letras, pensamiento de mi padre. Hollywood es un mundo distinto a la música.

“Me hubiese encantado que llamarme Arjona me hubiera abierto todas las puertas, pero esto ha sido muy difícil, ha sido escuchar muchos ‘no'”, confiesa.

Adria, quien creció en la Ciudad de México pero ha vivido en Miami y Nueva York, asegura que en su profesión se rige por dos principios: no caer en zona de confort y saber que cuando siente nervios por un proyecto es que se trata de la dirección correcta.

“Sentirme cómoda me da miedo, mucho. También siento que los nervios provocan que las cosas fluyan, y significa que me gusta, que me importa lo que hago, que quizás no sé cómo conducirme pero mis instintos vienen a rescatarme”.

En 2019 y 2020 sus fans estarán de fiesta porque acumula proyectos de gran calibre: el más reciente, Morbius, de Marvel, donde dará vida a una vampira.

“No me gusta repetirme en cuanto a los papeles que hago. Morbius es muy diferente; Six Underground, con Michael Bay, también. La serie Good Omens (basada en la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett) es como una comedia británica con elementos fantásticos”, adelanta.

Es inevitable preguntarle si heredó algún talento musical de su padre, si se le verá cantar en un futuro, pero Adria suelta una risa.

“De que en algún momento voy a subir algo cantando, probablemente, pero no va a ser muy bueno. Me gusta mucho cantar, solamente que no tengo ese don”.