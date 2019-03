Lanzan versión extendida de “Nace una Estrella”

Una versión extendida de la cinta “Nace una Estrella”, con casi 12 minutos de material adicional, llegó este viernes a cines en Estados Unidos para conmemorar su triunfo en la entrega de los Óscares.

La película, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, recibió la estatuilla de Mejor Canción por el tema “Shallow”, y será proyectada en mil 150 salas estadounidenses, según el portal Variety.

Entre las escenas adicionales se incluyen actuaciones musicales extendidas de los temas “Black Eyes” y “Alibi”, así como la interpretación a capela de “Shallow” que realiza Ally, personaje interpretado por Lady Gaga.

También se observará a Ally cantándole “Is That Alright?” a Jackson Maine, quien es encarnado por Bradley Cooper, en la secuencia de una boda.

Jack a su vez aparecerá en una escena en su estudio interpretando “Too Far Gone”, y se contemplará a la pareja componiendo una nueva canción titulada “Clover”, que no fue incluida en el soundtrack del largometraje.