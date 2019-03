Invade inseguridad a La Cholla

Dany Ortega

También piden se recarpeteen las calles y se realicen acciones de limpieza de las casas abandonadas, además de vacunación de canes

Al ingresar al Fraccionamiento La Cholla, se percibe un gran índice de inseguridad, puesto que las paredes están “grafiteadas”, las casas están abandonadas o se encuentran en mal estado y los vándalos se observan por doquier, juntándose para consumir narcóticos e ingerir bebidas alcohólicas.

Asimismo, varios de los colonos de la zona habitacional, ubicada al poniente de Hermosillo, ratificaron que la inseguridad es el principal problema que requiere pronta atención de las autoridades, puesto que los robos a casa habitación y comercios, así como los asaltos a peatones se presentan diariamente a cualquier hora del día.

“Los que cometen lo robos y asaltos son los mismos vecinos de La Cholla, pero las personas tienen miedo de denunciar por temor a represalias, ya que todos los que vivimos en el fraccionamiento sabemos cómo es cada quién”, manifestó Emmanuel.

A su vez, Rosalba Cinco relató que una suma importante de jóvenes no acuden a la escuela, por lo que al caer la tarde se reúnen a consumir narcóticos en el parque situado en las calles Salobreñas y Uxama.

“Ya he reportado muchas veces esta situación a la Policía, y ahí es cuando las mamás salen a defender a sus hijos, pero no se vale que los menores se estén drogando y destruyan el parque que acaban de inaugurar, y aunque me digan `balcona´ los voy a seguir denunciando”, expuso.

Otros de los entrevistados revelaron que una gran parte de los moradores no trabajan en empleos honrados, dado que se dedican a distribuir droga por la Ciudad.

Causa inseguridad abandono de casas

Durante el recorrido efectuado por Entorno Informativo, se observó que en cada calle había al menos tres casas abandonadas convertidas en basureros clandestinos o nido de vándalos, las cuales según reportan los pobladores, fueron deshabitadas porque los habitantes estaban cansados de la delincuencia.

“Los vecinos están hartos de que todos los días cuando llegan de trabajar encuentran su casa sin nada de ropa, dinero, muebles y electrodomésticos, así que prefieren irse a otra colonia en lugar de reportar a la policía por décima vez”, comentó Juan Francisco Flores.

Dichas viviendas se encuentran con cantidades exuberantes de basura, en algunas ocasiones quemadas y otras con la leyenda “no invada, es propiedad privada”.

Solicitan el “bacheo” de las calles

Por otra parte, los colonos de La Cholla solicitaron a las autoridades municipales el bacheo de las rúas, debido a que son difíciles de transitar para los automovilistas y peatones.

“No es justo que paguemos tanto dinero en el predial y tengamos las calles hechas un cochinero, según pedían para los camiones de basura, pero lo que más urge es la pavimentación y recarpeteo de las calles, porque parecen la luna con tantos hoyos”, puntualizó con fastidio Miguel Cruz.

De igual forma, dijo que los vecinos se han unido para rellenar los baches con tierra, pero son bastantes y han decidido renunciar a la tarea, que de acuerdo con los moradores pertenece al Municipio.

Temen contraer Rickettsia

Otra de las principales problemáticas que exponen los vecinos de La Cholla, es el miedo de contraer Rickettsia, ya que tanto los perros callejeros como los de casa se encuentran llenos de garrapatas.

Carlos Lugo expresó “es una cochinada, porque muchos de los perros con garrapatas tienen dueños y andan en la calle, ya que la gente no tiene conciencia de bañarlos, vacunarlos y resguardarlos”.

Los residentes del fraccionamiento exhortaron a las autoridades correspondientes a que se lleven a todos los perros que anden en la calle con garrapatas y multen a los dueños irresponsables.

Afecta “grafiti” imagen de la colonia

Las paredes de casas, comercios y parques del sector se encuentran pintados con frases y dibujos inentendibles para la sociedad, dañando así la imagen del fraccionamiento, sin embargo, los vecinos dicen estar agobiados de repintar y a la mañana siguiente encontrar los “rayones” nuevamente.

Ante ello, María Paola Gracia comentó “no hay ningún pedazo libre de grafiti, y ya nos cansamos de comprar pintura y cubrir todos los garabatos que hacen los cholos, así que nos acostumbraremos a vivir así porque es un cuento de nunca acabar”.