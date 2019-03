Gana por fin el equipo de Cruz Azul

Cruz Azul está vivo y coleando.

Cuando parecía que un Rayo terminaba de partir a La Máquina, el conjunto cementero mostró coraje y dio la vuelta para vencer 2-1 al Necaxa en el Estadio Azteca, por la Jornada 9 del Clausura 2019.

Los celestes encontraron la contundencia que les ha faltado en este semestre y sepultaron, por lo pronto, la tensión que había en el equipo, tras una eliminación de Copa MX y fisuras en la relación entre el técnico Pedro Caixinha y el director deportivo Ricardo Peláez.

Milton Caraglio, al 60′, y Édgar Méndez, al 65′, comandaron la voltereta, luego que los Rayos se habían adelantado apenas al 3′, con tanto de Brian Fernández.

El argentino, quien ya lleva 8 goles en este torneo, aprovechó una serie de botes en el área, con una perdida zaga entre Igor Lichnovsky y Julio César Domínguez, para rematar de volea.

Pero para el complemento los celestes reaccionaron.

Eso sí, hizo falta que la tensión se reflejara en el equipo, como ocurrió tras el silbatazo del medio tiempo, que Pablo Aguilar y Édgar Méndez se hicieron de palabras, teniendo Javier Salas pero sobre todo el capitán Jesús Corona con sprint incluido, que ir a separarlos.

Hizo falta también que Pedro Caixinha metiera a Yoshimar Yotún al 55′.

El peruano brindó su mejor partido desde que llegó para este campeonato, porque no sólo ayudó en labores de recuperación, lo que Jonathan Rodríguez no hacía, sino que empujó al equipo al frente.

Por eso Roberto Alvarado desbordó por izquierda para meter centro que Caraglio remató, casi como si se alzara para hacer una clavada en la NBA, de cabeza y emparejó los cartones.

El argentino lo gritó por toda la cancha porque ya había desperdiciado una muy clara al comienzo del duelo y porque apenas es su segundo gol en Liga MX en este semestre.

Con ese mismo impulso, Yotún robó en media cancha, se le adelantó el balón y un rival quiso despejar, pero le rebotó el esférico al peruano, para que el balón terminara en los pies de Méndez, quien cruzó de primera intención.

Esa suerte que había abandonado al equipo este Clausura, y que tuvo en el Apertura 2018, se asomaba otra vez.

El Necaxa se quedó con 11 puntos en el lugar 10 de la tabla.

Cruz Azul llegó a 12 unidades para ponerse 9 de la clasificación, volvió a ganar tras 4 fechas sin conseguirlo y demostró que tiene sangre en medio de una tormenta que parecía no tener fin.