Gana Kyrgios Abierto Mexicano de Tenis

Nick Kyrgios hizo su última fechoría al conquistar el Abierto Mexicano de Tenis 2019.

El australiano no sólo ganó el torneo de Acapulco al vencer en la Final 6-3 y 6-4 a Alexander Zverev, durante la semana se ganó los abucheos del público y el reproche de Rafael Nadal, quien lo acusó de irrespetuoso con el público, con el rival y hasta con él mismo.

El chico malo de la ATP retó a todo el que se pusiera del otro lado de la red, incluso reconoció con un par de aplausos algunas jugadas de sus rivales, Kyrgios se convirtió en el villano favorito de Acapulco en la Final.

Ahí el que perdió los estribos fue Zverev. Su raqueta corre peligro cada que al alemán no le favorece el resultado y cuando iba 4-1 abajo en el primer set con el pie destrozó la raqueta y la maltrató. Ocho aces que convirtió Kyrgios por 4 de Zverev fueron la diferencia. En la segunda manga su saque fue primordial y con él finiquitó por 6-4.

“Quiero felicitar a Sacha, es un gran jugador y uno de mis mejores amigos. El partido contra Rafa fue muy especial porque tuve tres match points, es un partido que no voy a olvidar”, comentó Kyrgios en la pista.

Kyrgios tuvo el camino más complicado para coronarse, en primera ronda venció al italiano Andreas Seppi, después terminó con la fiesta de Acapulco al despedir a Rafael Nadal, luego Stan Wawrinka y en Semifinales a John Isner, dos del top tres en una semana.

Este es el quinto título de su carrera, primero en México.