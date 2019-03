Gana Grecia Campeonato Estatal Universitario

René Zañudo

La joven pesista hermosillense Grecia Guadalupe Munguía Núñez, conquistó el Campeonato Estatal Universitario.

Con levantamientos de 80 kilogramos en la modalidad de Arranque y 105 en la de envión, se colocó en la primera posición de la justa del deporte de las barras y los discos de acero, división de 59 kilos que se disputó en el Gimnasio de la Universidad de Sonora.

En exclusiva para esta casa editorial, la halterista de 23 años manifestó sentirse en óptimas condiciones para representar dignamente a la Universidad Estatal de Sonora (UES) en el torneo Regional Universitario que se llevará a cabo a principios de abril próximo en Tijuana, Baja California.

“Me sentía nerviosa, como en todas las competencias en las que he participado, pero este año vengo con una nueva preparación tanto sicológica, emocional y técnica, siempre teniendo en cuenta lo que quiero lograr junto a la planeación de mi entrenador Alejandro Romo que jamás ha dejado que yo desista de mis metas”, declaró.

Señaló que mantendrá el mismo ritmo para practicar, ya que desea seguir incrementando su fortaleza física con el objetivo de mejorar sus marcas y poder conseguir el boleto que la llevará a la Universiada Nacional 2019.

“Agradezco profundamente a mi mamá y hermanos que siempre me dan su amor y apoyo, a mi amigo y jefe el subsecretario del trabajo Edmundo Campa junto con el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela quienes siempre me dan su apoyo en mi deporte, también a las autoridades de la UES dirigida por el rector Horacio Huerta, quien siempre me cuida y está al pendiente de mis entrenamientos”.

Cabe destacar que además de ser una destacada atleta de alto rendimiento, Munguía Núñez estudia la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, en la cual mantiene un promedio de 90 y funge como servidora pública en la subsecretaría del Trabajo.