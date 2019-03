Formalizan relación más 700 parejas

Alegría es lo que se reflejaba en el rostro de más de mil personas que decidieron “dar el sí acepto” en la ceremonia de Matrimonios Colectivos organizada por personal del Registro Civil en Hermosillo.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano atestiguó este importante evento, donde más de 700 parejas decidieron formalizar su relación y casarse por el civil para brindando con ello seguridad y certeza jurídica a su familia.

En el evento la mandataria estatal regaló unas argollas matrimoniales a Crispín Fierros Bojórquez y Antonia Soledad Castro Cruz, una pareja de abuelitos que cumplieron más de 40 años de vivir en unión libre y después de tener cuatro hijos, 11 nietos y tres bisnietos, decidieron darse el sí y casarse este día.

Luego de que el oficial del Registro Civil de la Tercera Oficialía de Hermosillo, Obed Fernando Plascencia Soto, oficiara la ceremonia y todas las parejas recibieran su acta de matrimonio, la mandataria estatal felicitó a las parejas que decidieron darse el sí, y les aconsejó echarle muchas ganas a su matrimonio, tener paciencia y que nunca se falten el respeto.

“En verdad me da mucho gusto que estas más de 700 parejas estén hoy ya casándose, tomando esta gran decisión, les deseo lo mejor de la vida, les deseo un excelente matrimonio, les deseo que se quieran y se respeten como debe de ser, que se echen la mano, se apoyen, se tengan confianza”, expresó.

Como experiencia propia, la gobernadora Pavlovich brindó varios consejos que ha puesto en práctica en sus 26 años de matrimonio.

“Hay que echarle ganas al matrimonio, no tirar la toalla y darse siempre el apoyo en familia. No se dejen a la primera pelea, no se asusten, no tiren la toalla, esto es de echarle ganas, a todo hay que echarle ganas, también al matrimonio hay que echarle ganas, que Dios los bendiga y muchas felicidades”, reiteró.

En el mes de febrero dos mil parejas de 59 municipios formalizaron su relación en las jornadas de Matrimonios Colectivos.

El programa “Todo Empieza con un Sí”, surgió en la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y a la fecha suman más de 9 mil matrimonios los que se han realizado en las jornadas en todo el estado.