Espiada el CISEN a Silvia Pinal

Ahora que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para abrir los archivos secretos del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), salieron a la luz que varios actores y actrices eran espiados, entre ellos Silvia Pinal, quien dijo desconocer tal situación.

La exdiputada y exsenadora del PRI, manifestó: “Yo no andaba nunca en nada que yo no pudiera decirlo al aire a la gente y que lo supiera, me imagino que Nacho (Ignacio López Tarso, actor) igual”.

La actriz que trabajo con el cineasta Luis Buñuel, agregó: “Si me estaban investigando sin saberlo yo, no lo puedo saber, no lo sé. Que dios los bendiga ¿no?”.

Cabe recordar que Pinal estuvo casada con Tulio Hernández, exgobernador del estado de Tlaxcala, su cuarto matrimonio, lo que la llevó a incursionar en la política.