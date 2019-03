Conquista campeonato Yafan Wang

El Abierto Mexicano de Tenis 2019 tiene nueva campeona y Yafan Wang su primer título profesional.

La china, 65 del ranking de la WTA venció por 6-2, 6-3 y 7-5 a la estadounidense Sofía Kenin, quien buscaba el segundo torneo de su carrera.

Con una baja asistencia de en el Estadio Pegaso, que tiene una capacidad para nueve mil personas, Kenin no tuvo oponente del otro lado de la red en el primer set, que terminó en menos de media hora, con dos aces por parte de Kenin y una doble falta de Wang.

El segundo parcial fue para la china quien volteó el marcador a su favor por 4-3, el mejor momento anímico que le valió la manga por 6-3, en la que Kenin no se defendió. La estadounidense cometió cinco dobles faltas por dos de Wang.

Para el tercer set, Wang sorprendió con su revés cruzado y aprovechó los altibajos de la estadounidense, que nunca logró reponerse mentalmente para irse arriba por 7-5 y levantar la Pelota de plata.

“No puedo creerlo, se siente increíble, no tengo palabras, me encanta el torneo”, comentó Wang en la pista.

Yafan Wang venció en Semifinales a la croata Donna Vekic, en Cuartos ganó a la brasileña Beatriz Haddad, en Octavos a la medallista olímpica Mónica Puig y antes a la checa Marie Bouzková.