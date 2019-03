Caen las Chivas ante Rayados 2-0

Con un doblete de Dorlan Pabón, que marcó el destino del partido en los primeros y últimos minutos, las Chivas cayeron 0-2 en casa ante los Rayados del Monterrey.

No pasaban ni dos minutos del silbatazo inicial cuando los Rayados ya pisaban el área rival en busca de irse al frente en el marcador. Esa presión orilló a Jair Pereira a reventar el balón con un pase largo, que llegó al contención rival, Celso Ortiz. El paraguayo tocó a su derecha para Dorlan Pabón y el colombiano adelantó el balón y desde fuera del área con un fusil en la pierna derecha perforó la red que resguardaba Raúl Gudiño.

El gol de Dorlan puso fin a una racha de cuatro partidos en casa para el Rebaño con la meta intacta.

Al minuto 33, Raúl Gudiño protagonizó una de las jugadas más emocionantes del partido al salvar su arco en tres ocasiones consecutivas. Los remates de la ofensiva rayada mantuvo en vilo a los aficionados presentes, pero el portero se encargó de contener el grito de gol en los regios, al detener los tres disparos recibidos.

Carlos Cisneros tuvo un remate para reaccionar en segundos y su contacto con el balón pegó en el poste defendido por Marcelo Barovero, al minuto 40.

Al comienzo del segundo tiempo, Ángel Zaldívar estuvo cerca de marcarle a su ex equipo, al minuto 48, pero no logró conectar el balón que pasó a metros de la portería.

Un gol de Jesús Molina, que significaba el empate, fue correctamente anulado por posición adelantada al minuto 67.

Al minuto 79, Rodolfo Pizarro salió expulsado tras una entrada a Jair Pereira, y su retirada del campo fue entre opinión dividida con aplausos y abucheos de la afición chiva.

El propio Dorlan Pabón se encargó de firmar la sentencia del partido, al 88′, con un disparo de media distancia imparable para Raúl Gudiño, y así, marcar su doblete con sello de triunfo. Todavía, Luis Madrigal en tiempo añadido pegó un balón al poste izquierdo.

Los Rayados ascendieron al subliderato de la Liga MX, con 21 puntos, mientras que los dirigidos por José Cardozo se mantienen en la quinta posición con 14 puntos.

La próxima jornada, el Rebaño visitará el sábado 9 a los Gallos Blancos del Querétaro, en el Estadio La Corregidora.