Sofía Castro ha sido discriminada en Estados Unidos

Sofía Castro reveló que hace unos meses fue discriminada en la universidad donde estudiaba en Estados Unidos, pues uno de sus profesores hacía comentarios incómodos sobre su nacionalidad.

“Yo era la única mexicana, la latina y de repente sí (hacía comentarios incómodos)”, expresó en entrevista la actriz.

“Me daba mucho coraje porque decía, no me conoces, no conoces a los mexicanos, no conoces a los latinos, por qué opinas, por qué dices”, dijo la hija de Angélica Rivera.

Sofía claró que solo fue esa ocasión donde se sintió discriminada, pero siempre le agradecerá a su padre, José Alberto Castro, por darle la oportunidad de estudiar en el extranjero y cambiarla de escuela.

