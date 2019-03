Guardia Nacional contaría con lanzagranadas y fusiles largos

La Guardia Nacional estaría conformada por aproximadamente 600 nuevos elementos, quienes portarán armamento de alto nivel como fusiles largos y lanzagranadas.

Así lo da a conocer el periodista Humberto Padgett, quien dice tener en sus manos un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que se indica que institución será facultada para realizar labores preventivas, de investigación e inteligencia.

En el espacio de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el comunicador señala que en dicho documento se explica que la Guardia Nacional contará con entre 400 y 600 nuevos elementos con características físicas y psicológicas específicas.

“Hay una convocatoria ya donde le piden características de estructura, de peso, no antecedentes penales, no tatuajes, que pasen el antidoping, que tengan de tal a tal edad, que no tengan enfermedades cardiacas, ya existe una situación de reclutamiento” comenta Padgett, quien señala que esta nueva policía, tendrá más capacidades que otro cuerpo de seguridad en la historia de México, eso a partir de sus facultades y armamento.

Indica que el documento se explica que la Guardia Nacional, será dividida en labores preventivas, de investigación e inteligencia y estará armada con lanza granadas, drones y fúsiles antiaéreos.

“Van a estar armados todos los integrantes de la Guardia Nacional, desde su comandante hasta el equipo de intendencia (que son los que se dedican que las instalaciones estén limpias)…no creo que estén armados cuando estén pasando el trapeador, pero se les va asignar a todos, a todos al menos una pistola de cargo, que es una nueve milímetros y un fusil”, dijo el comunicador.

Explicó que el armamento será de alto nivel y destaca el revólver de “Hulk”, un pelotón lanzagranadas y un revólver con granadas de 40 milímetros de tipo fragmentario.

El periodista abundó en Por la Mañana que la Guardia podrá hacer, también, detenciones y presentar ante el Ministerio Público, sin que se tenga que pasar por una institución civil intermediaria.

Fuente: SDP noticias