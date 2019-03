Demandarán a Rebecca de Alba por no saber hacer una entrevista de corrido

Daniel Urquiza talentoso ‘extencionista’ mexicano, nuevamente causa polémica en redes sociales con el segundo capítulo de Hair Empire, titulado “Artistas Fraudulentas” de su canal de YouTube Stars is Daniel Urquiza, donde deja al descubierto como es que es trabajar con Rebecca de Alba.

Urquiza utilizó la viral red social para contar el infierno que pasó al contratar a la conductora para hacer un spot para su empresa.

“Yo como empresario cuando contrate a Renaca de Alba; se le hizo firmar un contrato, cuando lo firmamos ella me dijo “Yo soy abogada he”, bueno al final lo firmó, le especifiqué pelo y seña de lo que tenía que hacer y decir; se te contrató y tu en ese momento eras una empleada mía”, dijo el empresario molesto por el trabajo de Alba.

“No me pudo hacer una entrevista de corrido, no tiene la fuerza, no tiene el talento, yo no se como tenía un programa matutino, ella decía que estaba todo mal, pero el medio millón que te pagué no estaba feo verdad”, dijo Urquiza.

Incluso una empleada comentó que Rebecca les hizo unos comentarios fuera de lugar, llamándolas miserables.

También mostró que después de contrato tanto la supuesta manger y la artista desaparecieron y no le hablaron más.

“Los teléfonos no contestan, obviamente hay un incumplimiento de contrato, no hiciste los tesser que se te pidieron y por eso se te va a poner una demanda, por incumplimiento de contrato, un fraude Rebecca de Alba, tu y tu gente con la que trabajas”, agregó.

“La gente no te quiere y menos ahora que te conozcan tal y como eres, porque las mujeres como tu con doble moral siempre caen, yo como sobreviviente del cáncer no me gustaría saber que un mounstro como tu está lucrando con algo así, yo como mexicano, pido que informes todo lo que haces con tu asociación”, finalizó Daniel.

Fuente: SDP noticias