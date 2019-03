Rescatan empate el América ante Monarcas 2-2

“El Piojo” Herrera quiso que sus pupilos jugaran para Nicolás Castillo y el resultado fue contraproducente

Al América le duele el exceso de estrellas, pero para eso están.

Miguel Herrera atiborró de delanteros, perdió el control del juego pero sus pupilos sacaron el empate 2-2 sobre la hora que maquilló uno de los peores desempeños de Las Águilas en el torneo.

“El Piojo” quiso que sus Águilas jugaran para Nicolás Castillo y el resultado fue contraproducente. El andino volvió a aparecer como titular junto a Henry Martín y por delante de Nico Benedetti, sorpresa en el cuadro azulcrema.

Los tocayos no se encontraron, la zaga tampoco en sus primeros minutos por lo que concedió el 1-0 apenas al minuto 7, luego de que Agustín Marchesín dudara con descolgar un servicio que volvió a caer en el área y que Edison Flores metió de volea en la base del poste para abrir la pizarra.

América parecía sobrado, los “Nicos” no cuajaban adelante y Edson Álvarez orbitaba por el medio sector. Fue por ello que la más peligrosa de la primera mitad llegó cortesía de Jorge Sánchez con un disparo lejano que por poco se cuela en el ángulo rojiamarillo.

Lejos del empate, el América sufrió y tuvo que dejar que Agustín Marchesín trabajara de más. El arquero argentino salvó a los azulcremas hasta en tres ocasiones en la primera mitad, la más espectacular un manotazo a un disparo de volea de Gastón Lezcano.

Herrera no aguantó más. Ante la mejoría de los purépechas, dirigidos por el interino Gastón Obledo, el estratega azulcrema echó mano de Roger Martínez, quien en su primera pelota exigió a Sebastián Sosa al 56′.

Los pupilos de “El Piojo” perdieron la cabeza y Bruno Valdez vio la roja por doble amonestación, la última de ellas obtenida tras reclamar al árbitro, por lo que las Águilas tuvieron que remar media hora con uno menos.

Para colmo, 13 minutos más tarde, Jorge Sánchez jaló a Ray Sandoval dentro del área, pena máxima que fue capitalizada por Rodolfo Vilchis.

El penal purépecha fue el despertar azulcrema, que se envalentonó tras un golazo de Nicolás Castillo de pelota parada al 76′, misma que clavó en el ángulo derecho de Sosa.

Lejos de buscar componer la zaga, Herrera apretó al frente con el ingreso de Francisco Córdova, quien a tres minutos del final no logró cabecear una jugada de gol, pero que se desquitó sobre la hora con un potente disparo que significó el empate, y el salvavidas del América.

Sebastián Ferreira tuvo en el último suspiro el gol de la victoria pero echó su disparo por un costado, y la Monarquía se quedó con las ganas de superar a Las Águilas, que sumaron un punto valioso en la lucha por la Liguilla, pero que aun así se quedaron a merced de otros equipos que le pueden dar alcance esta jornada.