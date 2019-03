De nuevo Bácum es escenario en el ojo del huracán, balean al Secretario del Ayuntamiento

Ahora le tocó al Secretario del Ayuntamiento de Bácum ser blanco de la delincuencia que azota la región, ya que anoche fue atacado a balazos en el campo 60, cuando se desplazaba en una camioneta y le dispararon en innumerables ocasiones.

De acuerdo con reportes oficiales, Víctor Manuel Armenta Zavala, a quien recordamos en esta capital como dirigente sindical de transportistas, recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la cadera, pero es reportado estable.

Este ataque ocasionó que se activara el “código rojo” en la región y se implementó un fuerte operativo policiaco, en la zona del ataque y en hospital al que fue trasladado en Ciudad Obregón.

Y pues en Bácum no salen de una cuando ya están en otra, ya que recordaremos que en diciembre pasado fue detenido en Estados Unidos el alcalde Rogelio Aboyte, cuando intentó ingresar a Estados Unidos con documentos falsos.

Además, en el vecino país también se le sigue un juicio por delitos contra la salud, sin embargo, los regidores otorgaron una licencia por motivos de salud, ya que no reconocen que esté tras las rejas, cuando es de todos conocidos, e incluso, el dirigente de Morena, de cuyo partido es emanado, Jacobo Mendoza, ya reconoció que el edil está tras las rejas.

Y precisamente ese vacío de autoridad es lo que ha ocasionado que ese municipio se encuentre en el ojo del huracán, ya que reina la impunidad en esa localidad.

Reconocen al gobierno de Sonora por combate a la pobreza

Medio broma y medio en serio, pero ante el reconocimiento de que Sonora está muy bien en materia de combate a la pobreza, según destacó el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, la gobernadora Claudia Pavlovich, dijo que no le gusta decir que van bien, porque luego dicen –en la Federación- que no necesita ayuda y no se apoya a la entidad.

Y es que como sabemos, para este año Sonora dejará de recibir más de mil 200 millones de pesos por parte del Fondo Minero, a pesar de que la entidad es la principal productora de cobre, y otros metales, no solo en el país sino en Latinoamérica.

Además, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta semana que al municipio de Cajeme, que es de los de mayores índices de inseguridad en Sonora, no se le incluyó en las regiones prioritarias para efectuar acciones de seguridad, ya que hay otras entidades peores y no lo dudamos, pero igual se requiere ayuda.

Y ayer, Hernández Licona subrayó que la entidad está por debajo de los índices nacionales en materia de pobreza y pobreza extrema, ya que mientras en Sonora el 27 por ciento de la población está en pobreza, a nivel nacional la cifra es del 46 por ciento, en tanto que en pobreza extrema en Sonora el índice es del 2.1 por ciento y en el país es 7.3 por ciento.

Al respecto la mandataria expuso “Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estamos, a los sonorenses en general nos ha costado mucho trabajo tener estos índices en rendición de cuentas, en educación, nos ha costado mucho trabajo y por ello vamos a defender, así que vamos a seguir trabajando”.

Por cierto, la mandataria manifestó que en la visita del presidente López Obrador a esta capital, el día de mañana abordará con él la necesidad de mantener el subsidio en tarifas eléctricas durante el verano, así como lo relativo a estancias infantiles.

Pero además, cabe señalar que los diputados y alcaldes de los municipios afectados por el recorte del Fondo Minero, también acordaron hacerle llegar su inconformidad al presidente por la falta de recursos que ya tenían contemplados para realizar obra.

Correo electrónico [email protected]