Encabeza gobernadora jornada Regalo de la Vista

La mandataria Claudia Pavlovich dijo que se prevé beneficiar a dos mil 800 personas de escasos recursos a quienes entregará lentes gratuitos

Adultos mayores, niños, padres de familia y jóvenes fueron beneficiados con el programa “Regalo de la vista 2019”, que encabezó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y que consiste en la entrega de lentes gratuitos para mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

Junto a la alcaldesa de Hermosillo Celida López Cárdenas, y Dan Twelker, presidente de la Agrupación de Voluntarios Optometristas al Servicio de la Humanidad (VOSH, por sus siglas en inglés), Pavlovich Arellano explicó que se ha trabajado muy de cerca con el Club Rotario de Hermosillo y con estudiantes de la Universidad de Sonora.

Destacó que el Gobierno del Estado trabaja coordinadamente con autoridades locales y asociaciones civiles, con el objetivo de atender problemas visuales de la población vulnerable, para que pueda incorporarse a sus actividades diarias, contribuyendo a abatir las carencias sociales de salud, educación e ingreso.

“Tengo que agradecer al Club Rotario, y por supuesto a VOSH y a todos los que participan, al Colegio de Optometristas, y todos los que lo hacen posible, al ayuntamiento que nos presta sus instalaciones para poder llevar a cabo esta gran labor, la diferencia entre ver y no ver, entre ser productivo o no, yo he visto muchas situaciones”, señaló la gobernadora en el evento, acompañada del titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), Manuel Puebla.

El funcionario estatal explicó que la jornada “Regalo de la Vista” se desarrolla del 25 de febrero al viernes 1 de marzo, con una meta de atención a dos mil 800 personas con problemas de debilidad visual y que carecen de recursos económicos para atención a dicho problema.

Alejandro Félix Abdo, presidente del Club Rotario Hermosillo, reconoció el respaldo que el Gobierno del Estado ha brindado para la materialización de este tipo de jornadas, y que lleguen a un mayor número de personas.

“Le damos la bienvenida gobernadora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, les agradecemos de todo corazón”, expresó.

A su vez, Rosa Jiménez Córdoba agradeció ser beneficiaria de esta jornada, ya que recibió sus lentes de forma gratuita, con los cuales podrá contar con una mejor vista.

“Muy bien todo, es una ayuda para uno, nos beneficia en algo, porque no tenemos que andar comprando, nos ayuda mucho, muy bien está todo”, comentó.

En esta jornada se contó con módulos de agudeza visual, estación de niños, estación de adultos, biblioteca, entrega de lentes especiales, y estación de presbicia (vista cansada).