Hallan muerta a Lisa Sheridan

Lisa Sheridan fue hallada sin vida en su departamento de Nueva Orleans, reportó USA Today.

Según el mánager de la intérprete, Mitch Clem, el cuerpo fue encontrado el pasado lunes.

“Todos amamos a Lisa y sin duda estamos devastados por la pérdida”, dijo, “ella nos dejó el lunes por la mañana, estaba en su hogar, su departamento de Nueva Orleans. Estamos esperando a los forenses para que nos den la causa de muerte”.

El representante informó que hasta ahora se puede confirmar que la famosa de 44 años no se quitó la vida.

“La familia ha confirmado inequívocamente que esto no fue un suicidio. Cualquier sospecha de lo contrario no tiene fundamento”, declaró.

Sheridan ha participado en más de 40 proyectos cinematográficos y televisivos, entre los que destacan sus papeles como Shannon, en Los 4400; Kahtleen Newberry, en CSI: Miami; y Vivian Winters, en Legacy.