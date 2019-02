Golea Santos 5-0 al Marathón de Honduras

Santos confirmó su boleto a los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones y de paso goleó fácilmente al Marathón de Honduras por 5-0 en el partido de vuelta de los Octavos, para culminar la obra con un marcador global de 11-2.

Para la siguiente ronda, los Guerreros deberán medirse ante un toro más bravo cuando choque ante el New York Red Bulls, escuadra que eliminó a Tijuana en la misma instancia la edición anterior.

El conjunto de La Comarca no se despeinó, jugó a medio gas y aún así le pasó el rodillo a la escuadra hondureña, que poco pudo hacer para competir. Apenas al minuto 19, Marlos Moreno se internó en el área grande y puso el 1-0 con un cabezazo a pase de Javier Abella.

Sólo cuatro minutos más tarde, Julio Furch fue más vivo que el resto, y tras un tiro libre de Mateus Doria que fue mal rechazado por el arquero rival, el argentino rescató el rebote y empujó el balón a las redes para extender la ventaja.

Pese a tener definida la eliminatoria, Santos no paró la masacre, incrementó sus hombres al ataque y en el 31′ una gran jugada de Moreno dejó a Ulises Rivas con el balón a placer para asestarle el tercero al Marathón.

El segundo tiempo parecía de sobra, incluso Salvador Reyes sustituyó a Furch para darle descanso, el resto del equipo bajó las revoluciones, montaron una cascara en el Estadio Corona y Eduardo Aguirre se dio el lujo de poner el 4-0 a 81′.

A cinco minutos del final, Diego De Buen se apuntó en la lista de anotadores tras ejecutar de buena forma una pena máxima que valió el quinto gol de la noche, y el que selló la aplastante victoria de los Guerreros.