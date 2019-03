Geraldine Bazán niega tomar terapia tras divorciarse de Gabriel Soto

Tras su controversial divorcio con Gabriel Soto, Geraldine Bazán, continúa dando detalles de su vida privada, de acuerdo a la actriz, fue porque Soto sostuvo una relación a la par con Irina Baeva. Al ser cuestionada si ha recurrido a terapia para superar los daños emocionales, respondió:

“No, hasta ahorita no, seguramente dicen que todos los seres humanos la necesitamos y que el mundo sería diferente si todos tomáramos terapia, pero la verdad es que no he tenido tiempo, y no lo he sentido necesario”, dijo en entrevista.

Finalmente, Geraldine manifestó que gracias a su trabajo y a su papel como madre es que por ahora mantiene su vida ocupada, sin la necesidad de recurrir a alguna ayuda profesional para sobrellevar los problemas en el terreno amoroso.

Fuente: SDP noticias