Esta Sonora por debajo de índices de pobreza

Carmen Chávez Mada

La gobernadora, Claudia Pavlovich firmó un convenio con el secretario Ejecutivo del organismo, Gonzalo Hernández, para crear elementos de monitoreo y evaluación de la política social

Resultado del trabajo coordinado entre instituciones y gobiernos, Sonora ha logrado índices muy satisfactorios en el combate de la pobreza, al registrar un 27 por ciento de la población cuando a nivel nacional es del 46 por ciento y en pobreza extrema es del 2.1 por ciento mientras que en el país 7.3 por ciento.

Así le manifestó Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano durante la firma de convenio de colaboración, para contribuir a la creación de elementos de monitoreo y evaluación de la política social y sus programas del estado de Sonora.

Con este convenio se contará con la asesoría de Coneval para el diseño y aplicación de monitoreo y evaluación desarrollado por el Gobierno del Estado para sus programas sociales y de los municipios, a fin de impulsar el análisis de la pobreza, específicamente de las carencias sociales en la entidad.

Al respecto, Hernández Licona comentó que la pobreza tiene que ver con varios elementos como la falta de ingresos en la familia, no hay acceso a la salud, educación, seguridad social, vivienda signa y alimentación, para reducir los índices de pobreza y pobreza extrema debe existir una labor ardua y estrecha de varias dependencias y secretarías, objetivo logrado en Sonora.

“Sonora está mejor que el promedio del país en materia de pobreza, mientras que en el país la pobreza es cerca del 46 por ciento en Sonora es del 27 por ciento; en tanto, la pobreza extrema en el país es del 7.3 por ciento, en Sonora es del 2.1 por ciento”, argumentó el funcionario federal.

Se puede pensar en bandera blanca en el ámbito de pobreza extrema en municipios como Huépac, San Felipe de Jesús, Huásabas, Granados, Átil, Onavas, Oquitoa y San Javier, detalló Hernández Licona.

En tanto, la mandataria estatal comentó que no le gusta decir que Sonora está bien porque luego dicen que no necesita ayuda y no se le apoya, pero aquí se necesita de muchas cosas.

“Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estamos, a los sonorenses en general nos ha costado mucho trabajo tener estos índices en rendición de cuentas, en educación, nos ha costado mucho trabajo y por ello vamos a defender, así que vamos a seguir trabajando”, añadió.