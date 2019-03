Dos espermatozoides fecundan un óvulo a la vez y nacen gemelos semiidénticos

Científicos australianos han descrito un caso extremadamente raro de nacimiento de dos gemelos semiidénticos de género distinto que se desarrollaron en un solo óvulo a partir de dos espermatozoides de un mismo padre. Se trata del segundo caso documentado de gemelos que heredaron de la madre genes al 100 % idénticos, mientras que cada uno recibió del progenitor una parte de ADN diferente.

Los genetistas califican esta situación genotípica de ‘quimerismo’, según el artículo sobre el caso que publica este jueves The New England Journal of Medicine. En ella, la división cigótica termina en una distribución de genes desordenada.

En el primer caso conocido, registrado en EE.UU. en 2007, uno de los gemelos nacidos desarrolló unos genitales ambiguos. Ambos bebés presentaban una mezcla de células, algunas con dos cromosomas X, otras con un cromosoma Y. Si uno de los bebés no hubiera nacido intersexual, es posible que nunca se habría conocido su secreto genético.

Descubiertos por ultrasonido

Ahora se trata de dos gemelos nacidos en la ciudad australiana de Brisbane en 2014, fisiológicamente un chico y una chica, que también tienen una variedad de células que llevan los pares de cromosomas XX o XY, por lo que son igual de ‘quiméricos’, en el lenguaje genetista.

La peculiaridad de este caso es que su insólita condición entre gemelos idénticos (monocigóticos, que siempre tienen un mismo sexo) y mellizos (dicigóticos) era conocida por los médicos desde una etapa bastante temprana del embarazo. Los especialistas tienen un nombre para esta singularidad, ‘sesquicigóticos’, pero hasta ahora nunca había podido ser observada en esa fase del desarrollo.

“Una ecografía de la madre a las seis semanas mostró una placenta única y la colocación de los sacos amnióticos que indicaban que estaba esperando gemelos idénticos”, explica uno de los coautores del estudio, el médico Nicholas Fisk, en un comunicado de la Universidad de Queensland. “Sin embargo, otra ecografía a las 14 semanas mostró que los fetos eran masculino y femenino, lo cual es imposible para gemelos idénticos”.

Dos células de un mismo padre

Las pruebas de células tomadas en los sacos de líquido que rodeaban y protegían a los fetos revelaron que solo el 78 % del ADN paterno coincidía. “Es probable que el óvulo de la madre haya sido fertilizado simultáneamente por dos de los espermatozoides del padre antes de dividirse”, señaló Fisk.

El autor principal del artículo científico, el genetista Michael Gabbett, agregó que el óvulo fertilizado parece haber dividido por igual los tres juegos de cromosomas en grupos de células que luego se dividieron en dos, creando así a los gemelos. Los científicos han reconstruido el caso a nivel molecular y no descartan que en el futuro puedan producirse más casos excepcionales como este.

Los niños ‘quiméricos’ australianos tienen ahora cuatro años, y al parecer se están desarrollando con normalidad, afirmó Gabbert.

Fuente: actualidad.rt