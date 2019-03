Con triste foto, Rebecca Jones recuerda cómo comenzó su lucha contra el cáncer

Rebecca Jones utilizó su cuenta de Instagram para mostrar 2 fotografías de hace un año don aparece completamente rapada, expresando que fue un duro momento despojarse de su cabellera para combatir el cáncer de ovario que le fue diagnosticado.

En las imágenes, la reconocida actriz aparece mirándose al espejo y tomándose las fotos para apreciar detenidamente su nuevo aspecto.

“Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado @pupy.estilista vino a casa a raparme. Un acto de amor de su parte y uno que para mí significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje. Ese día me prometí sobrevivir. Porque el que lucha siempre puede equivocarse, el que no, ya está equivocado. #cancer #survivor #nuncaterindas #nevergiveup #life #love”.

Cabe señalar que en menos de un año, Jones pudo ganar la batalla a esta enfermedad.

Fuente: SDP noticias