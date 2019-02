Anuncia plan emergente para salud

Un plan emergente para el sistema de salud anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con la instrucción de que se oriente a tres rubros prioritarios: Protocolo de “Cero Rechazo” en todas las áreas de urgencias, para lo cual deberá capacitarse a todo el personal, Unidades Neonatales al 100, medicamentos, material quirúrgico y de curación para todos los hospitales y centros de salud del estado.

Con una atención puntual y frontal a lo sucedido recientemente en el Centro Comunitario de Magdalena, la gobernadora visitó éste donde reconoció por un lado el esfuerzo médico para improvisar en situaciones de emergencia para salvar una vida, y por el otro hizo un llamado enérgico a los funcionarios de Salud para que en Sonora se aplique de manera irrestricta el protocolo de “Cero Rechazo” ya que no es admisible que a una mujer a punto de dar a luz, se le haya negado el servicio médico.

Pavlovich Arellano indicó que con un gran esfuerzo y entendiendo que la prioridad en el estado es sin duda la salud de los sonorenses, ordenó recortes en viáticos, gasolina, gastos de representación y otros programas de menor prioridad, para crear un fondo de 200 millones de pesos que deberán aplicarse en un plazo de 45 días en todos los hospitales y centros de salud.

“Con este avituallamiento de 200 millones de pesos creo que podemos salir adelante, pero tenemos que ser muy precisos y tenemos que ser muy juiciosos en el manejo de los recursos porque luego nada es suficiente, necesitamos fortalecer el equipamiento médico, la acreditación de unidades médicas y de seguridad del paciente, de esa manera podemos nosotros recibir mayores recursos”, señaló, junto al alcalde Francisco Javier Zepeda Muro.

La mandataria sostuvo un encuentro con personal médico del Centro Comunitario de Magdalena ante quienes se comprometió a atender lo más pronto posible las carencias que enfrentan para desempeñar con mayor eficacia su labor, y a la vez los invitó a no perder la sensibilidad para atender con humanismo situaciones de emergencia.

“Ya estoy aquí, tomando las riendas de las cosas como debe de hacerse, quería visitarlos a todos y agradecerles el trabajo que realizan diariamente, el esfuerzo que hacen con lo poco que tienen, con lo que está en sus manos, y eso es lo principal que quería venir a decirles”, destacó.

Más tarde, y acompañada del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri y de Félix Higuera Romero, subsecretario de Salud; la gobernadora se reunió con funcionarios de esta dependencia, jefes de las seis jurisdicciones sanitarias en el estado, directores de hospitales, administradores y directores generales de área de la Secretaría de Salud, a quienes hizo un enérgico llamado a supervisar y buscar soluciones a las situaciones que enfrentan los hospitales y centros de salud.

Dijo que es inconcebible sucedan hechos como el reciente en Magdalena, por lo que los responsabilizó para la aplicación puntual y eficaz de este plan emergente, situación que estará supervisando constantemente para garantizar que se cumpla.

“Aquí están mis puntos, aquí está el con qué se va hacer, y les pido por favor, les instruyo y les exijo de la manera más atenta que lo hagan de forma muy coordinada con el secretario de Salud, que lo hagan de forma muy ordenada porque son recursos que son de los sonorenses y para ellos”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich hizo hincapié también en la necesidad de la acreditación de las Unidades Médicas, ya que de esta forma se pueden acceder a más recursos y se fortalece al sector salud.

Explicó que en Sonora existen 291 establecimientos y servicios de atención médica operando, de los cuales 263 son sujetos a ser acreditados en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, Fondos de Protección contra Gastos Catastróficos, y Seguro Médico Siglo XXI.

El doctor Reyes David Sotelo Valencia, ginecólogo en el Hospital Comunitario de Magdalena, agradeció a la gobernadora Pavlovich la próxima apertura del Hospital General, el cual atenderá además de los pobladores del municipio, a habitantes de las comunidades aledañas.

“Usted tiene que ver mucho con este sueño que se nos hizo realidad, Trincheras, Benjamín Hill, Santa Ana, Cucurpe, Ímuris y Magdalena, no nada más Magdalena, es regional esto, no sabemos hasta donde tuvo que llegar para realizar este sueño, pero a nombre de la comunidad, a nombre de la gente que benefició, muchas gracias”, dijo.