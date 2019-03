Abordará tema de tarifa eléctrica con AMLO

Carmen Chávez Mada

En su visita de mañana a esta capital, la mandataria Claudia Pavlovich también buscará dialogar con el presidente sobre las estancias infantiles

El subsidio a la tarifa eléctrica en verano y las estancias infantiles son dos de los temas que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano abordará con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Hermosillo este sábado 2 de marzo.

La mandataria estatal agregó que se está definiendo la agenda con el Presidente de México, por lo que la exposición de estos temas podría ser en una reunión privada.

“Se está definiendo la agenda, ayer estuvo la avanzada de ellos aquí y en eso estamos”, argumentó la Jefa del Ejecutivo Estatal al subrayar que tratará varios temas de interés e impacto para los sonorenses.

Todavía no se tiene una respuesta concreta respecto al subsidio a la tarifa otorgada a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad durante el verano, no se ha firmado el convenio con la Secretaría de Hacienda, comentó.

“Por eso ayer llevé una iniciativa al Congreso del Estado para que el tema de los subsidios no sea un tema que tenga el gobernador cada año, cada ejercicio presupuestal estarlo solicitando, sino que sea por ley tener esas tarifa especiales en Sonora”, argumentó.

No es un lujo, es una necesidad usar aparatos de alto consumo de energía eléctrica en verano y lo mismo en invierno, en los lugares con temperaturas de 8 grados bajo cero, comentó Pavlovich Arellano.

El tema de las estancias infantiles también se expondrá, para que se explique cómo quedará, “yo veo muchas mamás trabajadoras preocupadas, porque simplemente no tienen quien les cuide a sus hijos”, añadió.

Subrayó que el Gobierno del estado no tiene el recurso para solventar esta situación, como lo han solicitado algunos legisladores del Congreso del Estado.

“Estamos buscándolo, pero es la misma cobija y no me gusta hacer promesas que no puedo cumplir. Estamos aportando algo que es subsidiar los permisos que se necesitan mientras se aclara cómo van a funcionar, pero es un convenio que se firmó, es un tema de tramitología que se le apoyará”, puntualizó.