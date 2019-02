Meten dudas “levantones” de mujeres

Ahora la paritis llegará a los Cobach

Hallará fierros en la lumbre a AMLO

Da seguridad a guarderías la “Gober”

Meten dudas “levantones” de mujeres…Y por “el horno no estar para bollos”, sí que enciende los “focos rojos” la alerta lanzada por la agrupación Nosotras Colectiva de esta Capital, para hacer un censo y documentar los casos de mujeres que han denunciado por las redes sociales haber sido víctimas de intentos de “levantones” en las calles de Hermosillo y haberla librado para contarlo. De ese pelo.

Pues en base a la versión ventilada por Fátima Morales Ibarra, una de las que integran esa organización conformada por alumnas y egresadas de la Universidad de Sonora, que brindan asesoría y apoyo a estudiantes que han sido acosadas, la intención es la de medir el terreno para detectar la situación de riesgo que por ese motivo viven las féminas en esta Ciudad del Sol. ¿Cómo la ven?

Al manejarse que derivado de los casos de los que han sido testigo, incluso entre sus más cercanos y amigos, que han sido blanco de esas intentonas de rapto, pero que no las han denunciado formalmente ante las autoridades competentes, es que la estrategia será la de monitorearlos para hacer un registro de los mismos y a partir de ahí hacer un exhorto más en forma y una posible campaña de preventiva.

Ciertamente que a partir de los testimonios que han trascendido, a través de ese mundo virtual el Internet, sí que es una inseguridad real que priva al respecto y para prueba está el relato que hiciera Kassandra, una joven de 19 años de edad, de la colonia Nuevo Hermosillo, a l que meses atrás pretendieran subirla a la fuerza a una camioneta Van negra, pero que por su agilidad, al ser practicante de box, es lo que la salvó.

Eso pone de manifiesto que tal peligro para las integrantes del ex sexo débil podría ser más grave de lo que parece o de lo que reflejan las estadísticas de seguridad, si se analiza que en lo que va del año, lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) solo tiene una denuncia por intento de privación ilegal de la libertad de una mujer en la vía pública y párenle de contar. De ese vuelo.

Sin embargo lo que es en la vida real o en el día a día, todo hace indicar que podría ser más delicada esa situación, en cuanto a los riesgos que enfrentan las damas en ese sentido, como también lo confirma el hecho de que en el pasado reciente afloraran acontecimientos de sucesos en los que han sido jaloneadas cuando están en las paradas de los camiones, por vehículos que de repente se les estacionan enfrente.

Es por eso que bien harían en no “echar en saco roto” o “tirar al loco” esa propuesta de las de Nosotras Colectiva, por aquello de que vale más prevenir que lamentar, y que mejor si se forma un frente en aras de detectar esa clase de delitos, como incluso ya se creara una red entre empresas y negociaciones formales, con el fin de auxiliar en el acto a quienes sean objeto de una amenaza. ¡Pácatelas!

Aún y cuando no deja de tener algo de cierto la advertencia que ya hiciera el Comisario General de la Policía hermosillense, Luis Alberto Campa Lastra, de que por otro lado ya investigan a los promotores de mensajes en audios y videos por esos mismos medios virtuales, sobre presuntos secuestros de menores y mujeres, por generalmente resultar falsos, pero que terminan causando psicosis entre la ciudadanía. ¡Ups!

Ahora la paritis llegará a los Cobach…A donde hoy y mañana también llegará la epidemia de la paritis, por lo de los paros laborales que ha habido en los últimos días, es al Colegio de Bachilleres de Sonora (Cobach), según el anuncio que ayer hiciera el cabecilla sindical de ese sistema de “Prepas”, Alfredo Lugo, de que pararán actividades por lo de los recortes presupuestales. ¡Vóitelas!

Y es que diferencia del paro de un día que hicieran en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), lo que es el sempiterno de Lugo Gámez y compañía dejarán sin clases a 32 mil estudiantes éste “juebebes” y el viernes, es decir, durante dos días, con lo que estarán haciendo un “puente” disfrazado, al empalmar esa suspensión con el fin de semana, ante lo que se intuye que “se tirarán a la milonga”. ¿Será?

O séase que una vez más utilizarán como carne de cañón al estudiantado de esa “Prepa”, luego de que no llegaran a un acuerdo con las instancias federales, en lo referente con la restitución de $130 millones de pesos que les fueron recortados en el presupuesto de la institución, que dizque les afecta en prestaciones como la prima de antigüedad, quinquenios, prima vacacional y aguinaldos. Así el dato.

Luego de que en esa preparatoria de bachilleres comenzaran a trabajar bajo protesta desde el pasado “San Lunes”, al colocar mantas con señalamientos directos y a la cabeza del Presidente de la República, como consecuencia de ese “moche” millonario que les hicieran, de ahí que no solamente pusieran el grito en el cielo, sino que finalmente estarán llegando al grado de cerrar esos planteles. De ese tamaño.

Ante lo que deducen que por todos lados están “pisando callos” con lo de la llamada austeridad gubernamental que están impulsando quienes ahora dirigen el Gobierno federal, en primer lugar para acabar con los privilegio$ y prebenda$, pero al parecer también agarrando corte parejo, por ya no ser normal el que haya tantas manifestaciones que han terminado en esa cancelación de actividades.

Tendrán “fierros en la lumbre” a AMLO…Quien vaya que en su próxima visita a Hermosillo, el venidero sábado en la tarde, sí que se va a encontrar con muchos “fierros en la lumbre”, es el “Presi” emanado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y uno de ellos es de los maestros cesados que desde hace un mes mantienen un plantón ante el Congreso del Estado para demandar ser reinstalados.

Al ser los que en el 2016 fueran dados de baja por negarse a presentar el examen contemplado en la mal afamada Reforma Educativa, de ahí que ahora exijan ser devueltos a las aulas y con todos sus derechos, como si nada hubiera pasado, cuando lo cierto es que se revelaron contra una disposición con la que sí cumplieron la mayoría de los docentes para asegurar su permanencia en el sistema educativo.

Es por lo que ahora se han mantenido metiéndole presión a los diputados, aunque de ellos no depende su reingreso a la actividad magisterial, por ser una problemática de índole federal, así que por más mesas de diálogo que sostengan no llegarán a nada, por no depender de su jurisdicción la solución, de ahí que a la par ya enviaran una comisión negociadora a la Ciudad de México para reiterarles esa exigencia. ¡Palos!

No por nada es que adelantaran que ya están preparándose para el día 2 de marzo de enfrente tratar de ver a López Obrador en el acto que tendrá a las 17:30 horas en el estacionamiento del Gimnasio de la Unison, con la intención de hacerle patente de viva voz su petición y muy seguramente que para darle otra copia de su expediente, del que se da por descontado que ya debe de tener varias. Ni más ni menos.

Por cierto que AMLO acaba de volver hacer mención de Sonora en una de sus mañaneras ruedas de prensa, al justificar el porque no incluyeran a Cajeme entre las zonas consideradas como las más violentas de México y en las empezaran a combatir la inseguridad con las fuerzas federales, al salir con que las primeras 17 seleccionadas están “píor”, pero que sí entrará en la siguiente fase de las 150 regiones.

Da seguridad a guarderías la “Gober”…Ahora sí que para más que ni la Federación, pero la que afloró que les está facilitando la vida a las operadoras de las 224 estancias infantiles de Sonora, es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, al entre otras cosas otorgarles una prórroga para el pago de la revalidación del Programa Interno de Protección Civil, a fin de que puedan cumplir con esa norma.

Porque en tanto que a nivel federal hasta ya les cambiaron las reglas de operación a las guarderías afiliadas a la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al dejarles de pagar directamente por el servicio y ahora entregarle el dinero a los papás beneficiados, cosa que ha sido muy criticada, lo que es en el ámbito estatal se les está respaldado con ese tipo de facilidades. ¡Órale!

Ya que partiendo de lo manifestado por la presidenta de la Asociación Civil Conservando los Valores de Familia, y representante de esos albergues en la Entidad, Guadalupe Villalobos López, con esos cambios hasta en eso los afectaron, ya que anteriormente el programa de Estancias Infantiles les cubría la pagadera de esas revalidaciones para darles seguridad, que es de cinco mil 300 pesos por cada uno. A ese grado.

De ahí que ante el vacío de información que hay al respecto, por hasta el momento no definirse el como quedará esa operatividad, es que recurrieran a pedirle el apoyo a Claudia, razón por la cual es que acordaran firmar un convenio con ese fin, luego de que la Mandataria les expresara que como madre está conciente del como les resuelven la existencia a las mamás trabajadoras. ¡Qué tal!

Y más se confirma esa urgencia de atención en ese rubro, después de la confesión que hiciera Guadalupe Lizeth, del como han estado pasando las de Caín, luego de que desde enero del presente año, lo que son los padres de familia no han recibido los recursos para que se les brinde el servicio del resguardo y cuidado de sus hijos, lo que les ha generado un costo operativo mayor y lo que le sigue. ¡Tómala!

