Surge CATEM como una opción sindical…Como del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que ver qué tanto hay de cierto, en torno a lo que andan ofreciendo con el nuevo sindicato denominado Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), encabezado en el Estado por Manuel Moreno Clark, al prometer autonomía y democracia, como para ser “una cuña” de la CTM.

Pues en esos términos se le escuchó al también líder agrario originario de Rosario Tesopaco, en la comparecencia que ayer tuviera ante Columnistas Políticos, al adelantar que la misión de esa organización sindical, formada hace siete años en el Sur del País, es la de acabar con los “vicios” que han afectado a los obreros “de abajo”, por como “los de arriba” se terminan “arreglando”.

De ahí que Manuel Alfonso apuntillara, que de lo que se trata es de ya no ser más de lo mi$mo, sino el de volver a revivir el asambleísmo para velar por los derechos de las bases trabajadoras y así privilegiar la estabilidad laboral, en el entendido de que se necesita del empleador o los empresarios para que haya fuentes de trabajo, razón por la cual es que no estarían llegando a confrontarse con nadie. De ese pelo.

Y para ese efecto es que Moreno Clark anunciara que el próximo viernes 15 de marzo oficialmente le estarían tomando protesta como jerarca estatal de la Catem, con la presencia del mandamás nacional, el senador morenista, Pedro Haces Barba, de ahí el porque se diga que es una agrupación apadrinada por Morena, que vendría a competir con la Confederación de Trabajadores de México (CTM). A ese grado.

Toda vez que lo que es innegable, es que a Haces Barba lo une una cercana amistad con el hoy “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, desde los tiempos en que renunciara a la CTM para independizarse y formar ese gremio sindicalista, después de haber sido operador del fallecido, Leonardo Rodríguez, de ahí el porque lo postularan como candidato senatorial suplente del hoy director del IMSS, Germán Martínez.

Pero con todo y eso lo que es Manuel juró y perjuró que no comprometerán la filiación partidista de sus integrantes, como se patentizar con la confesión que hiciera el ex cetemista, Ariel Burgos Ochoa, quien lo acompañara a ese “tira-tira”, al reconocer que en su caso continúa siendo priísta y que en su momento ya pensará si cambia de Partido, pero por el momento nadie le ha condicionado su participación. ¡Qué tal!

Sin embargo será el sereno, pero manejan que a la fecha ya llevan unos 30 mil empleados afiliados, y eso que van empezando, según esto mediante una labor de convencimiento, al promoverse como una verdadera alternativa de cambio, a partir de un trabajo transparente y de cara a la gente, a fin de que ellos decidan a la que consideren la mejor opción para que los defienda en términos sindicales. Así el dato.

Con lo que en pocas palabras dejaran muy en claro, que no llegarán para desplazar a nadie, sino sólo para impulsar lo que ahorita no hay, como es una política de ganar ganar, tanto para la planta laboral, como la empresarial, a la hora de desterrar las prácticas leoninas de toda la vida, como son los sindicatos “blancos”, “charros” y de “protección, con la finalidad de que haya una “limpia” en ese sector. ¡Tómala!

Suspenden a “tirabichis” y calla dirigente…Por algo dicen que “el que calla otorga”, porque primero suspendieron temporalmente a los tres trabajadores o “tirabichis” de la dirección de Servicios Públicos Municipales que fueran captados en un video dándole mal uso a un camión recolector de basura nuevo, antes que el cabecilla sindical, Salvador Díaz, saliera a defenderlos. De ese vuelo.

Y es que a pesar de la gravedad del hecho o de ese evidente saboteo, después de ser sorprendidos subiendo tierra y escombro a la citada unidad, lo cual no está permitido, lo que es Díaz Olguín no metió las manos por ellos, a pesar de la fama de belicoso que se machuca, muy seguramente porque sabe que no tienen defensa, con todo y que es de sobra conocido que no se mandan y mueven solos. ¡Ñácas!

Eso después de que el director de esa dependencia, Norberto Barraza Almazán, ventilara que el hecho tuvo lugar cuando un residente de la colonia El Choyal, les pidiera que se llevaran ese escombrerío que tenía por fuera de su casa, muy probablemente que no de a grati$, y es ahí donde incumplieron con el reglamento que ahora “los tiene en capilla” o al borde del despido, y no es para menos. ¡Palos!

No por nada es que a dicho trío de burócratas municipales, uno de los cuales es un eventual con dos años laborando y los otros dos sindicalizados con alrededor de diez años, ya fueron turnados al Departamento de Recursos “Inhumanos” para determinar la sanción que les aplicarán, que podría llegar a la renunciada, después de que fueran ventaneados en una videograbación difundida vía las redes sociales. ¡Vóitelas!

Ya que Barraza Almazán hizo hincapié en que tienen estrictamente prohibido llenar con residuos sólidos esos vehículos para recoger desperdicios, ya que pueden dañar sus mecanismos de compactación, y “píor” tantito por como lo hicieron con uno de los que acaban de rentar, precisamente porque hay un faltante de los mismos, de ahí que no se vale que todavía los pongan en riesgo. ¿Qué no?

Que queda “quemada” regidora panista…Y como lo del agua al agua, ahora sí que con toda y la disculpada que le pidieran ¿o inventaran? a la regidora y ex candidata a la alcaldía del PAN, Myrna Rea, pero ciertamente que “la quemada” ya nadie se la quita, al filtrarse que estaba pagando de menos por el servicio de agua potable, dizque porque le hicieron “un ajuste”, porque antes le cobraron de más. ¡Ajá!

Así estuvo la excusada que saliera a darle el director Comercial de Agua de Hermosillo, César Iván Sandoval Gámez, después de la balconeada que “le pegaran” a Rea Sánchez, eso al trascender por medio del mundo virtual del Internet, que en el mes de febrero le llegó un recibo de consumo por ese concepto, de apenas $158 pesos, que a todas luces no corresponden a lo que es su gasto mensual. ¡Zaz!

No obstante y que Sandoval Gámez justificara que esa irrisoria cantidad que provocara una controversia e infinidad de quejas, se debió a una presunta “ajustada” de la que fue objeto, por la cobranza en exceso de 114 metros cúbicos que le cargaron de octubre de 2018, a enero de 2019, de ahí el porque dicho funcionario se expusiera a que le echaran en cara el clásico: ¡Que haya alguien que se le crea!

Si se analiza que lo que de entrada hiciera “ruido” y causara todo tipo de dudas, es que conociendo lo protagónica que es la también apodada “Dama de Hierro”, porque es vendedora de fierro, es que en el acto no brincara para aclarar y defender su causa, sino que por el contrario dejó correr el agua, para que ya después Iván intentara lavarle la imagen, pero cuando ya la habían desacreditado a más no poder.

Aunado a que a doña Myrna se le diera un trato preferencial que no tienen con cualquier usuario común y corriente, cuando de cobros equivocados se trata, porque en la mayoría de los casos o en el 110% de los mismos, nunca de los nuncas les resuelvan nada a su favor, como en esta ocasión sí lo hicieran con ella, al punto de que hasta una disculpa le ofrecieran, que quién sabe si en verdad se la merecía. De ese tamaño.

Reprueban en transparencia en Cbti$ 11…Donde vaya que han seguido reprobando en todas las materias, como esta vez en transparencia, es en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial No. 11 (Cbtis) de esta Capital, del que es directora la tan llevada y traída, Magaly Arreola, por como ahora un grupo de papás paralizaran el plantel para exigirle cuentas claras, perjudicando a dos mil estudiantes.

De tal forma que así estuvo la enésima reprobada que le dieran a Arreola Sánchez, que no se sabe el cómo es que la han mantenido en ese puesto, después de los tantos conflictos y paros que ha enfrentado, ahora para demandarle que informe el destino que le han dado a las cuotas escolares que cobran para pagar el mantenimiento operativo de esa escuela preparatoria de índole federal. ¡Pácatelas!

Porque en base a lo denunciado por los sublevados paterfamilias inconformes, es que por medio de esa paralización hicieran pública la falta de mesabancos, pizarrones, productos de limpieza y hasta de papel sanitario, lo que consideraron que ya rayó en lo inadmisible y los “sospechosísmos”, de ahí que se manifestaran para que les expliquen qué es lo que están haciendo con la “lana” que captan. ¡Órale!!

En lo que está de más el apuntillar que es un tache que le corresponde atender al Coordinador de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios de por estos lares, un tal José Barrera Díaz, porque lo que son los padres amenazaban con mantener tomado ese plantel de manera indefinida o hasta que los atendieran y les resolvieran su petición de información al respecto.

Por ese motivo es que propusieran instalar el Consejo Escolar de ese centro educativo del que ellos forman parte, con la intención de poder supervisar el uso que se le da esos recursos de los que nomás no han visto nada claro, de ahí que hoy en día y como nunca el estudiantado esté careciendo hasta de lo más mínimo y que es lo que hizo que protestaran a ese grado y al parecer con sobrada razón. ¿Cómo la ven?

