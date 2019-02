Garantiza buen funcionamiento de estancias infantiles

Carmen Chávez Mada

Todavía no se conocen las nuevas reglas de operación para aquellas viviendas en donde las abuelas cuidarán a menores

Aunque todavía no se publican las reglas de operación de las estancias infantiles bajo el nuevo esquema impulsado por la Secretaría de Bienestar Social, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) debe garantizar el buen funcionamiento de las guarderías y estancias infantiles en la modalidad que sea.

El titular de la CEPC, Alberto Flores Chong, aclaró que mientras no exista un definición clara de las reglas de operación no se puede dictaminar sobre situaciones que pudieran presentarse, como la posibilidad de que algunas madres de familia o abuelas puedan albergar más de cinco niños en sus casas para cuidarlos, al tener la libertad de hacerlo con el dinero que les entregará el Gobierno federal.

“No sabemos a ciencia cierta cómo se va proceder, cuando veamos de manera formal como operará este esquema de atención a los niños, veremos la manera de cómo atenderlo”, añadió el funcionario estatal.

Lo que sí está claro es que Protección Civil debe garantizar el buen funcionamiento de las estancias infantiles en la modalidad que sea, recalcó el directivo.

Al parecer se impulsará un esquema familiar, “hay muchas cosas que se deben analizar, pero ahorita dar una opinión sobre si es conveniente o no, no es certero, porque no hay una definición clara. Cuando se tenga se debe definir cómo se actuará para garantizar el buen cuidado de los niños”, detalló.

En la Ley 5 de Junio están los lineamientos de regulación para la atención de niños menores de cuatro años en guarderías o estancias infantiles, argumentó Flores Chong.