Cadena francesa lanza y descarta en el mismo día un hiyab para deportistas musulmanas

La cadena francesa de material deportivo Décathlon anunció este martes la comercialización de un hiyab especialmente diseñado para deportistas musulmanas, aunque más tarde en la jornada renunció a la iniciativa a raíz de la controversia desatada.

En la mañana del martes, el director de comunicación de la empresa, Xavier Rivoire, había anunciado que el hiyab diseñado para atletas sería comercializado ya en las próximas semanas.

Se trataría, dijo, de un “accesorio inicialmente desarrollado y comercializado en Marruecos, a pedido de adeptas locales de la marcha a pie”, estará “disponible en Francia y en todo el mundo en las tiendas” Décathlon que lo pidan.

“Asumimos completamente la decisión de hacer que el deporte sea accesible para todas las mujeres del mundo”, señaló Rivoire, sobre esta prenda que cubre el cabello y el cuello, pero deja el rostro descubierto.

Sin embargo, la noticia desató de inmediato una espectacular controversia en Francia y Décathlon decidió dar un paso atrás y renunciar a la comercialización de la prenda.

“En la tarde de este martes hemos tomado la decisión, con toda responsabilidad, de no comercializar ahora este producto en Francia”, anunció el mismo Rivoire en declaraciones a la radio RTL.

Durante la jornada, la ministra francesa de salud, Agnès Buzyn, había dicho que la venta de la prenda “no está prohibida por la ley”.

Pero, agregó, “es una visión de la mujer que no comparto. Es mi opinión como mujer. Cualquier cosa que pueda llevar a una diferenciación me molesta. Hubiera preferido que una marca francesa no promocionara el velo”.

Para Aurore Bergé, portavoz del partido conservador Los Republicanos, “el deporte emancipa, no somete”.

“Mi decisión como mujer y ciudadana será no confiar más en una marca que rompe con nuestros valores. Los que toleran a las mujeres en el espacio público únicamente cuando se esconden no son quienes aman la libertad”, señaló.

Nike vende ya desde hace un par de años un “hiyab para mujeres deportistas”.

