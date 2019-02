Acá el trailer del nuevo show de comedia de Amy Schumer

Tras el éxito de su primer especial de comedia ‘The Leather Special’, Amy Schumer está por lanzar el segundo -también en Netflix-.

El show de stand up llega bajo el nombre “Growing” y es básicamente su espectáculo en Chicago donde habló del matrimonio, el embarazo, la política y, por supuesto, el sexo.

El trailer comienza con la comediante acariciando su panza: “¡Estoy jodidamente embarazada!”, dice.

“Aquí está la cosa, estás embarazada, pero no cambias quién eres. Odio a las mujeres que comienzan a actuar como realmente preciosas. No dejes de ser tú. No dejas de trabajar…o de beber”, agrega.

Disfruta de este primer adelanto:

Fuente: SDP noticias