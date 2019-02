Elimina Dorados al Atlas en penaltis En octavos de Final de la Copa MX

El equipo de Maradona se impuso por marcador de 4-2 a los Zorros

El Atlas seguirá con la escasez de títulos.

Los Dorados eliminaron 4-2 en penaltis a los Zorros en la instancia de Octavos de Final de la Copa MX. Unos rojinegros que una vez más se mostraron deslucidos y desconocidos.

A pesar de que el técnico Ángel Hoyos jugó con su equipo titular, la escuadra de Diego Armando Maradona, plagada de suplentes los echó del certamen copero en tanda de penales, tras un 0-0 en fase regular que fácil puede quedar en el olvido.

Clifford Aboagye y el canterano Jairo Torres, fueron los elementos rojinegros que fallaron desde los once pasos; mientras que los Dorados anotaron todos sus tiros.

El partido tuvo tintes aburridos. Ninguna escuadra asumió el protagonismo del juego y mostraron un ritmo semilento.

El volante Osvaldo Martínez jugó su peor partido desde que llegó a la institución rojinegra. No pudo conectar ningún pase filtrado y perdió balones de trámite que normalmente no los pierde.

Ni Hoyos ni Maradona mandaron sobre la cancha un planteamiento interesante, sus equipos fueron chatos y no fueron emocionantes.

Ahora, ya a punto de encender los focos rojos por las 4 derrotas en fila, –tres en Liga y una en Copa–, los Zorros se meterán el viernes al Estadio Caliente para visitar a los Xolos de Tijuana, donde buscarán frenar la inercia adversa y de paso volver a los sitios de Liguilla.