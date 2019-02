Avanza América en la Copa MX

En sólo 10 minutos, Henry Martín se despachó con el doblete

Henry Martín apaga los incendios del América.

Cincuenta y cinco segundos le bastaron en la cancha para enmendarle la plana al equipo y encaminarlo a los Cuartos de Final de la Copa MX, en los que el rival podría ser Chivas.

En sólo 10 minutos, Henry se despachó con el doblete de la voltereta, en el 5-2 sobre Pachuca en el Estadio Azteca.

El América se fue al vestidor al medio tiempo con los fantasmas de la eliminación en los anteriores Octavos de Final, sin imaginar que en el complemento marcaría cuatro goles, producto de los dobletes de Martín y de Roger Martínez.

En la primera mitad, la velocidad que al colombiano Edwin Cardona le faltó en las piernas es la que le sobró en la cabeza. Él solo se inventó las jugadas de los goles, la primera de ellas en un trazo largo, veloz y preciso al movimiento de Raúl López por derecha, quien asistió a Roberto de la Rosa para la anotación.

Después, “Crackdona” hizo lo que parecía imposible al rescatar un pase con poca ventaja, pasar entre Edson Álvarez y Bruno Valdez y servirle la pelota a Víctor Guzmán, quien le dio el pase de gol a Leonardo Ulloa.

En dos jugadas el Pachuca le había dado la voltereta al América, al que la ventaja únicamente le duró dos minutos tras el gol de Nicolás Benedetti, su primero en el futbol mexicano con un certero cabezazo.

“El Piojo” no podía perder minutos, así que para la parte complementaria se la jugó con tres en el fondo al sustituir al lateral derecho Jorge Sánchez por Henry. “El 21” de las Águilas hizo una plegaria al entrar a la cancha. No había pasado ni un minuto y ya era determinante en el partido.

La competencia en el América ya es feroz. Sus delanteros ya encontraron la red. Ahora también le tocó el turno a Roger con un violento zapatazo al ángulo superior izquierdo, al 60′. Por si no fuera suficiente, al 90′ Roger consumó su doblete con un tiro raso y potente, ya cuando el partido estaba inclinado del lado azulcrema. Misión cumplida.

Los Tuzos no tuvieron respuesta. Hace unas semanas también perdieron por tres goles en la Liga, resultado que derivó en el cese de Paco Ayestarán.

América ya hizo la tarea para que en Cuartos de Final haya Clásico Nacional, habrá que ver si Chivas es capaz de cumplir con su parte ante San Luis.