Suma Iron Maiden tercer concierto en la Ciudad de México

Tras el éxito de sus dos presentaciones, la banda británica deleitará al público mexicano con un nuevo show

La banda de heavy metal Iron Maiden suma un tercer concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “Legacy of the Beast World Tour”, el 27 de septiembre próximo en el Palacio de los Deportes.

Tras el éxito de sus dos conciertos, la banda británica deleitará al público mexicano con una nueva presentación, cuya venta de boletos se llevará a cabo el 4 de marzo próximo, se informó mediante un comunicado.

Iron Maiden se presentará los días 27, 29 y 30 de septiembre en el “Domo de Cobre”, donde deleitarán al público mexicano con un espectáculo teatral y experimentarán diversos mundos a través de canciones elegidas previamente para crear una atmósfera narrativa en el escenario.

La primera parte de la gira europea inició el año pasado y fue aclamada por la crítica, por los fans y la prensa especializada como The Times (Reino Unido), el cual se refirió al concierto como “… un extraordinario show lleno de teatralidad de primer nivel…una clase magistral de lo que debe ser una actuación y manejo de escenario”.

“La última vez en México fueron dos de los mejores y más emocionantes ‘shows’ de todo el tour. El público fue increíble, ruidosos y entusiasmados, en verdad nos inspiraron. Es fantástico poder agregar un tercer show”, comentó Steve Harris, bajista de la banda.

Algunos de los temas que disfrutarán sus seguidores son “The trooper”, “2 minutes to midnight”, “The number of the beast”, “Fear of the dark”, “Run to the hills”, “Hallowed be thy name”, “Flight of icarus”, “Sign of the cross” y “The clansman”, entre otras.