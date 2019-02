La gente dijo no a la termoeléctrica: Jorge Zapata

En la consulta pública sobre la construcción de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, la gente votó por “el no”, pero “les valió el resultado”, criticó el nieto del caudillo revolucionario Emiliano Zapata, Jorge Zapata.

En entrevista con Luis Cárdenas en MVS Radio, Zapata advirtió que tras los resultados, “vamos a prepararnos para lo que sigue, esto apenas empieza, vamos acudir a las instancias legales”.

Y criticó: “Hay pruebas de que el presidente López Obrador está haciendo lo contrario a lo que dijo en campaña”.

“La gente voto por el “no” a la termoeléctrica y les valió el resultado”, dijo Zapata, quien agregó: “Fueron unas elecciones disfrazadas porque ya todo lo tienen pactado”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con los resultados. No se tomó en cuenta a los pueblos que no votaron, nos sentimos defraudados”, afirmó.

Fuente: SDP noticias