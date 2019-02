Eugenio Derbez revela que Alfonso Cuarón le ofreció un protagónico

Eugenio Derbez dedicó emotivas letras para Alfonso Cuarón, luego de la edición 91 de los premios Oscar, donde el director de cine se llevó 3 estatuillas.

Pero las bellas palabras no podían estar libres de polémica, pues Derbez hizo una revelación sobre él mismo. De acuerdo con el también productor Cuarón le ofreció participar en una de sus primeras películas con un protagónico, pero tuvo que rechazar la oferta debido a un contrato de exclusividad.

“Tal vez Alfonso ya no recuerda esto, pero él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte”, revela Derbez. “Yo estaba luchando para salir adelante como actor, tenía una hija pequeña. El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana”, justifica su decisión.

Luego de volcarse en esa anécdota personal, Derbez reconoce el trabajo y ascenso que el multipremiado director ha cosechado. “He emprendido muchos viajes maravillosos a través de su arte”, agregó.

En la carta, Eugenio resalta el hecho de que Alfonso y su cinta Roma lograran varias nominaciones en una industria no tan cercana a México.

“Siempre vemos a Estados Unidos para arriba. Hollywood es un lugar lejanísimo para muchos de nosotros, aunque lo tengamos a la vuelta de la esquina. Vemos las películas que se producen en esta fábrica de sueños con fascinación y respeto. Nos gastamos nuestro bien merecido dinero para aumentar la taquilla internacional de las películas hollywoodenses muy significativamente. Y aún así, Hollywood se siente tan lejos…”

“Por eso, cuando un artista como Alfonso, uno de los mejores directores de nuestros tiempos, expresa su amor por su gente y por su país haciendo un viaje de vuelta a México por medio de su arte, no sólo nos enorgullece: también nos recuerda quiénes somos”.

Para Derbez, es un privilegio que cada vez más seguido las producciones internacionales sean incluyentes.

Fuente: SDP noticias