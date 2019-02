Aislinn Derbez dedica emotivas palabras a Kailani por su primer año de vida

Aislinn Derbez usó Instagram para compartir algunas imágenes del festejo de su hija Kailani, producto de su matrimonio con el actor Mauricio Ochmann; además aprovechó para escribir un tierno mensaje para su hija.

“Un año de ser tú mamá el año más lento y rápido de mi vida. Aunque siento que pasaron como 10 años de la Aislinn antes de embarazarme a la que soy hoy, es el año más maravilloso de mi vida sin duda. Todo cambia y pasa tan rápido que no quiero que se me olviden nunca todas esas cosas que me derriten de ti todos los días”.

“Por ejemplo, cómo te ríes de todo, tus caras cuando te enojas, como te acurrucas para tomar mi leche, tus pellizcos y rasguños (que según tú son caricias), Tu buen humor cuando te despiertas, tu emoción cada vez que me ves, cómo les sacas la lengua a los perros desde bebé y cómo los amas, cómo amas estar en el agua, cómo amas la música, el trabajo que te cuesta dormir , lo platicadora que eres, la risa que te da cuando nos damos besos tu papá y yo, y millones de cosas más. ¡Te amo para siempre! Feliz cumpleaños mi princesa hermosa! #FelizCumpleKAI”, finalizó la actriz con una tierna foto de un retrato familiar.

Fuente: SDP noticias