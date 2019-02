Ya se habla español en el Oscar, afirman Barden y Diego Luna

El español presentó el premio a Mejor Película, en donde destacó que para el talento no existen fronteras ni muros

Javier Bardem resaltó que para el talento no existen fronteras ni muros, previo a entregar el Óscar a Mejor Película en Lengua Extranjera.

“No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento”, dijo el actor previo a entregar el Premio que ganó Roma, representante de México.

El actor dio su discurso en español, acompañado de Angela Bassett.

Spike Lee, director de El Infiltrado del Kkklan, hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, al recibir el Óscar a Mejor Guion Adaptado.

“Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movámonos todos. Vamos todos a estar en el lado bueno de la historia. Haz la elección moral entre el amor versus el odio. ¡Hagamos lo correcto!”, dijo el cineasta.

Diego Luna destacó la importancia de que durante los Premios de la Academia ya se puede hablar en otros idiomas.

“Ya se puede hablar en español en los Oscar, ya nos abrieron las puertas y no nos van a sacar”, declaró el protagonista de Rogue One: Una Historia de Star Wars