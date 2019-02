Tendrá tarea extra titular de la SEC

Tendrá tarea extra titular de la SEC…Y los que sí que tendrán tarea extra, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde las manda a enseñar, Víctor Guerrero, por como hoy “San Lunes” y mañana martes suspenderán clases en Nogales, Cananea, Santa Cruz, Naco, Agua Prieta y el Sásabe, para revisar las condiciones en que quedaran las escuelas por las recientes nevadas históricas.

Ciertamente que no es para menos que por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) y la Dirección de Seguridad y Salud Escolar de la SEC, estén optando por prevenir antes que lamentar en los planteles del nivel Básico, que comprende preescolar, primaria y secundaria, a fin de checar las instalaciones y evitar accidentes.

Eso si se toma en cuenta que ya aflorara el desplome que sufriera el tejabán de la primaria “José Joaquín Fernández de Lizardi”, ubicada en la colonia Villa Sonora de la frontera nogalense, después de no soportar el peso de la nieve, de ahí que ya solicitaran una investigación en torno a su construcción, después de que en el 2005 fuera edificado por una empresa privada, de ahí las dudas que hay. ¡Ñácas!

Y es que después de ese derrumbe está saliendo a flote que muchas de esas obras han sido promovidas y contratadas por los mismos padres de familia, al ser quienes las financian, de ahí que a todas luces en su momento no hubiera una supervisión en cuanto a la calidad de las mismas, razón por la cual es que se quiere descartar que algunas más estén en esa condición de riesgo y no es para menos. De ese pelo.

Así que derivado de ese chequeo que harán, sí que Guerrero González y compañía se están “apuntando un diez” en materia de previsión, en lo que son esos municipios donde más se resintieran lo efectos de la octava tormenta invernal, a fin de llevar a cabo los trabajos necesarios y retirar cualquier estructura que pudiera representar un peligro para los alumnos, maestros y personal en general. De ese vuelo.

Con todo y que por esas localidades seguirá el “fríllazo” que han experimentado en la última semana, como lo exhibe el que ayer en “Drogales” tuvieran un amanecer con una temperatura de ¡¡menos 8 grados centígrados!! y sensación térmica de ¡¡menos 14!!, producto del proceso del deshielo que comienza una vez que sale el sol, que es cuando más se siente el ambiente heladoooo, a un punto congelante. ¡Ups!

Es por eso del porque esa onda gélida haya sido considerada como atípica y para prueba está el que hasta en Tucson, Arizona, nevara, que es algo que sucede cada diez años, pero para no ir muy lejos aquí en “Hermofrío” el pasado viernes también se registró un nuevo récord de la temperatura máxima más baja para un 22 de febrero, que fue de 14.5 grados centígrados, pues la marca anterior era de 15°C en 1975.

Sin embargo y como es bien sabido que febrero es loco y marzo otro poco, en cuanto a los cambios de clima, es que después de ese frío extremo, el pronóstico es que ahora el termómetro se ponga cálido, rebasándose los 30 grados, es decir, como para destemplarse, aunque en la región Norte seguirán debajo de los 5°C, de ahí el porque en el resto del “Estado se restablece horario de invierno normal. Así el dato.

“Juegan sucio” sindicalizados de Comuna…Aunque ya no es ninguna novedad, pero los que terminó de confirmarse que “juegan sucio”, son los empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Hermosillo, por la ventaneada que les acaba de dar, vía un video a través de las redes sociales, donde se ve a trabajadores de Servicios Públicos en un obvio acto de sabotaje contra un carro recolector de basura.

Toda vez que en esa malosa acción se observa el como los desleales trabajadores arrojan tierra a paladas en la caja donde se colocan los desperdicios, con todas las aparentes negras intenciones de provocar un desperfecto en el sistema de la mencionada unidad, de ahí que ante esa evidencia irrefutable, lo que es el director de esa dependencia, Norberto Barraza, advirtiera que procederán en consecuencia. ¡Tómala!

Y la verdad y de acuerdo al repudio popular que causara ese atentado contra el citado vehículo del Municipio hermosillense, lo menos que han propuesto es que los corran sin mayores “viríguaciones”, derivado de que están plenamente identificados y es que de por sí se tiene un déficit de ellos, de ahí que acaben de rentar una treintena, como para que todavía los estén dañando a propósito. ¡Vóitelas!

Aunque es de entenderse que estén recurriendo a esas a todas luces condenables saboteadas, por aquello de que tales “tirabichis” y su cabecilla sindical, Salvador Díaz Olguín, ya se había acostumbrado a “$acar raja” de las hora$ extra$ que cobraban por la falta de recolectores que había, pero como hasta ya se restableció el servicio de dos días a la semana, es que “$e les acabó la papita”. ¡Pácatelas!

Y partiendo del cinismo con el que siempre se ha conducido “El Chava” Díaz, habrá que ver con qué excusa sale ante ese recriminable hecho, por ser una video-prueba que no se puede tapar con un dedo, pero capaz y pretexta que era un forma de limpiar el aludido camión, ante lo que lo Barraza Almazán deberá adoptar una postura firme y determinante, a fin de que se siente un precedente y no se repita.

Que “se calienta” la plaza de Hermosillo…Vaya que en esta Capital sí que se volvió a vivir otro fin de semana muy convulsionado o agitado, con varios hechos que se salen fuera de lo normal, como la aparición de varias narcomantas en diferentes cruceros; así como el incendio provocado de “Radio Manzana”, del colega Alejandro Islas; y el despido y la reinstalación de un bombero. ¡Zaz!

Aún así lo que causó más “cus, cus”, es la colocación de los presuntos narcomensajes amenazantes que surgieron, primero el jueves en el puente de bulevar Luis Encinas y calle De las Américas; y al día siguiente otro en la confluencia del bulevar Agustín de Vildósola y Periférico Sur, éste último con dedicatoria para la alcaldesa, Célida López Cárdenas, de ahí que los asegunes no se hicieran esperar.

Pero con todo y que esas narcolonas las hayan puesto una tras otra, al que nomás no se le ha escuchado ni media palabra al respecto, es al delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Pável Humberto Núñez Moreno, por ser a quien al menos en teoría le compete investigar esas amagadas, pero que va, por hasta ahora no vérsele proceder como lo demandan las circunstancias. ¿Qué no?

Y más cuando la primera no se la adjudicaran a cualquiera, sino al mismísimo afamado capo, Ismael “El Mayo” Zambada, en la que advertían que comenzarían una “una limpia” en esta Ciudad del Sol; en tanto que en la segunda hablaban de compromisos incumplidos, en lo que son una seria de sucesos que vinieron a “meterle ruido” a esta “Capirucha”, donde de por sí “el horno no está para bollos”. Ni más ni menos.

Ya que a la clásica sólo las retiran y no vuelve a mencionarse nada, razón por la cual es que se hace necesario el que Núñez Moreno de más color tocante a eso, si analiza que cuando el río suena, es que algo más que narcomantas pudiera llevar, y es por eso de la incertidumbre que quedara, como entre el gremio periodístico por el siniestro que sufriera en su cabina Islas, con pérdidas de $100 mil pesos. ¡Glúp!

Da resultados el monitoreo del C5i…Al que los buenos resultados logrados le siguen dando la razón, es al visionario hoy Secretario del Seguridad en el Estado, David Anaya, al reconocerse que las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), fueron claves para esclarecer el ataque contra los comunicadores, Reynaldo López y Carlos Cota.

En esos términos estuvo la diferencia del aporte tecnológico que tuviera el C5i, que es un estratégico sistema de videocámaras y monitoreo que en su momento impulsara e hiciera realidad Anaya Cooley y que en esta ocasión sirvió para aportar evidencias del atentado que por confusión fueran blanco Reynaldo y Carlos el pasado 16 de febrero sobre el bulevar Agustín Serna, muriendo el primero de ellos. ¡Órale!

Porque en esa zona que colinda con el Vado del Río y el centro comercial Gallearías Mall, que es donde se registrara la tracatera contra López Salas y Cota Rubio, quien por cierto continúa hospitalizado, había de eso aparatos filmadores con los que rastrean lo que pasa desde la sede del C5i, de ahí que lo captado fuera elemental para sustentar las líneas de investigación con las que detuvieran a siete personas.

Aún y cuando lo que también dan cuenta que complementó ese éxito investigativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por en apenas cinco días haberse resuelto ese hecho que impactara a todo mundo, es el trabajo realizado en el recién inaugurado Laboratorio Científico de Inteligencia Forense, a la hora de acelerar las pruebas para identificar a los que perpetraron esa agresión de carro a carro.

No por nada es que ya se les vinculara a proceso a los tres hombres presuntos directamente responsables, como son José Carlos “N.”, “El Junior”, de 28 años; Jorge Alberto “N.”, “El Rambo”, de 35; y Jesús Adolfo “N.”, “El Chucho”, de 17, por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de que también se les acreditara la asociación delictuosa. De ese tamaño.

