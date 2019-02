Pumas cae ante León 3-1

Desde el principio los visitantes se adueñaron del terreno

Pumas no pudo con el León y tras caer 3-1 con el conjunto esmeralda, el técnico Bruno Marioni conoció por primera vez el sabor de la derrota desde que llegó a dirigir a los universitarios en la jornada 4.

Esta vez, para el cuadro de casa fue complicado imponer condiciones, pues el equipo dirigido por Nacho Ambriz se multiplicó y de adueñó del terreno de juego.

Ambos conjuntos terminaron con 10 hombres, pero Pumas fue el primero que se quedó en inferioridad numérica cuando Idekel Domínguez se fue al 56′ y luego José Juan Macías al 70′, fue enviado a las regaderas.

León fue el primero en abrir el marcador al minuto 26, por conducto de Macías, luego de que aprovechó un centro retrasando de Luis Montes.

Pumas no tuvo tiempo de reaccionar y al 31′, Ángel Mena, el hombre que ha sido fundamental para León, fintó a un par de jugadores de Pumas y anotó el 2-0, para llegar a 7 ya dos en su cuenta personal, aunque este tanto tuvo que ser avalado por el VAR.

Mena es líder de goleo y gracias a su aporte el cuadro de la fiera se mantiene en zona de clasificación con 17 unidades.

Para el complemento el conjunto de Marioni hizo algunas adecuaciones, con el ingreso de Juan Iturbe, pero de poco le sirvió, pues llegó la expulsión de Domínguez.

El canterano perdió la cabeza, ya que en cuestión de un minuto le sacaron dos amarillas y dejó a su equipo en inferioridad.

Jeison Ángulo entró en lugar de Felipe Mora y de inmediato tomó la posición del Domínguez, para no dejar la defensa endeble.

En la recta final del encuentro se nivelaron las acciones con la expulsión de Macías.

Al 74′, Alfredo Saldívar detuvo el penal que cobró Campbell y dejó el marcador en sólo dos goles en contra de los Universitarios.

Lo mejor del partido se vivió en los últimos 10 minutos, cuando Carlos González anotó el 2-1 al 79′, tras un centro de Alan Mozo por derecha.

Después vinieron un par de balones que se estrellaron en los postes tanto de León como del arco defendido por Alfredo Saldívar. En tiempo de compensación, el cuatro esmeralda terminó por darle forma a la victoria en un contragolpe que terminó Vinicio Ángulo al 90+4 para el 3-1.

El cuadro de Marioni se quedó con nueve puntos en el lugar 13.